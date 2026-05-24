La previa de la gran final del Torneo Apertura entre River y Belgrano estuvo marcada por graves incidentes y momentos de tensión en los accesos al estadio Mario Alberto Kempes, donde miles de simpatizantes se agolparon para ingresar al encuentro decisivo del fútbol argentino.

Según se informó, los principales desbordes se produjeron en los ingresos destinados a la parcialidad de River, donde largas filas y el ingreso masivo de hinchas terminaron generando empujones, corridas y escenas de nerviosismo. Varios simpatizantes quedaron atrapados contra los vallados en medio de una fuerte aglomeración que encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad.

La situación se volvió aún más tensa cuando efectivos policiales intentaron reorganizar el acceso y contener el avance de la multitud. En ese contexto se registraron discusiones, forcejeos y momentos de descontrol, mientras cientos de personas buscaban entrar al estadio antes del comienzo del partido.

La final había generado una enorme expectativa desde los días previos. Las entradas para el encuentro se agotaron en apenas unas horas y el operativo de seguridad contemplaba controles especiales, sectores divididos para cada hinchada y la participación de fuerzas provinciales y federales.

Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba habían advertido sobre la necesidad de asistir únicamente con entradas oficiales y pidieron a los simpatizantes llegar con tiempo para evitar inconvenientes. Incluso, las autoridades recomendaron a quienes no tenían ticket no acercarse al estadio debido a la alta convocatoria prevista.

El operativo incluyó controles bajo el programa Tribuna Segura, accesos diferenciados para ambas parcialidades y un despliegue especial en los alrededores del estadio, aunque la masividad del evento terminó exigiendo al máximo la organización.

Mientras dentro del Kempes se esperaba una definición histórica por el título del Apertura, afuera predominó durante varios minutos una postal de caos, preocupación y tensión entre hinchas y efectivos de seguridad, en una jornada que debía ser una fiesta del fútbol argentino.