Teófilo Gutiérrez puso fin a su carrera como futbolista profesional con una actuación especial en el triunfo de Junior de Barranquilla por 2-0 ante Cúcuta Deportivo. A los 41 años, el delantero convirtió un golazo en su último partido oficial y terminó emocionado hasta las lágrimas frente a los hinchas.

El encuentro correspondió a la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga DiMayor de Colombia y se disputó durante la noche del lunes. El atacante ingresó en el entretiempo y necesitó apenas cinco minutos para convertir.

El gol y la ovación de los hinchas

La jugada comenzó con un contragolpe y continuó con una doble pared junto a Bryan Castrillón. Gutiérrez definió cruzado ante el arquero Federico Abadía para marcar el segundo tanto del equipo colombiano.

Después del gol, se sacó la camiseta y quedó arrodillado sobre el campo de juego, mientras recibía la ovación del público. Abrazado a una pelota y entre lágrimas, escuchó el canto de los hinchas de Junior, que le agradecieron por su trayectoria.

Luego recibió el premio al jugador destacado del partido y explicó que esperaba despedirse de esa manera. “Sabía que iba a hacer un gol hoy porque me tenía que despedir así, como me quiere la gente: goleador”, expresó.

El cierre de una extensa carrera

En una entrevista posterior, el delantero recordó el camino que recorrió hasta llegar a los 41 años como futbolista profesional. También destacó el amor propio, la voluntad y el deseo de mostrarles el camino a sus hijos y a los más jóvenes.

En Argentina tuvo un paso destacado por River, donde integró el ciclo de Marcelo Gallardo y conquistó la Copa Sudamericana 2014, la Libertadores 2015, una Recopa Sudamericana y títulos locales. También jugó en Racing, Rosario Central y Lanús, además de tener experiencias en clubes de Europa y otros equipos de Colombia.

Su despedida oficial en la cancha no será el último encuentro con sus hinchas, ya que el próximo 19 de diciembre tendrá un partido homenaje en el estadio Metropolitano de Barranquilla.