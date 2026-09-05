La Fiorentina profundizó su aguda crisis deportiva tras sumar su tercera derrota consecutiva en el arranque de la Serie A. El conjunto violeta cayó como local por 2 a 1 frente al Torino en un clima de muchísima tensión. El entrenador Fabio Grosso quedó en el centro de todas las miradas por el pésimo rendimiento de sus dirigidos.

El encuentro disputado en Florencia dejó un balance sumamente negativo para la presencia nacional. El joven Mastantuono experimentó un partido para el olvido y fue sustituido directamente en el entretiempo del compromiso. El talentoso volante surgido del fútbol argentino desperdició una oportunidad inmejorable apenas comenzó a rodar el balón.

Un mano a mano tempranero frente al arquero Lucas Perri pudo cambiar por completo la historia del cotejo. Sin embargo, la notable intervención del portero visitante ahogó el grito y mantuvo el marcador en cero. Tras esa jugada puntual, la actuación del mediocampista decayó notoriamente hasta su salida definitiva en el descanso.

El peso de las críticas periodísticas

La prensa especializada italiana no tuvo ningún tipo de piedad al analizar el nivel mostrado por Mastantuono. Los principales portales deportivos locales coincidieron en otorgarle bajas calificaciones por su falta de agresividad ofensiva. Los cronistas aseguraron que el prematuro cambio dispuesto por el técnico sonó como un verdadero castigo táctico.

Los medios partidarios exigieron mayor compromiso colectivo para revertir este pésimo inicio de campeonato. Señalaron que el exjugador del Real Madrid busca constantemente la jugada de calidad pero sin lograr resultados efectivos. El entorno mediático remarcó que el fútbol italiano requiere un sacrificio grupal que actualmente el equipo no demuestra.

En el inicio de la etapa complementaria, la escuadra local encontró una alegría efímera para calmar los ánimos. El delantero argentino Mateo Pellegrino inauguró el tanteador con un soberbio zurdazo desde fuera del área grande. Esa conquista ilusionó a los simpatizantes, pero el plantel careció de herramientas para administrar la mínima diferencia.

La reacción visitante y el futuro del técnico

El Torino aprovechó la inestabilidad emocional de su rival para remontar el encuentro en la recta final. Los rápidos tantos convertidos por Rolando Mandragora y Ché Adams decretaron un nuevo fracaso para el combinado florentino. Esta caída se encadena con las duras goleadas sufridas recientemente frente a la poderosa Roma y al modesto Frosinone.

La conferencia de prensa posterior al partido giró exclusivamente en torno a la posible salida del cuestionado entrenador. Fabio Grosso enfrentó los micrófonos para descartar rotundamente cualquier intención de presentar su renuncia al cargo. El director técnico aseguró que el fútbol plantea constantes desafíos y se mostró dispuesto a dar batalla.

El conductor del plantel reconoció abiertamente que el equipo dejó escapar el resultado favorable con demasiada facilidad. Afirmó que su labor se limita a entregar el máximo esfuerzo desde el aspecto táctico para recuperar la confianza perdida. Las próximas semanas serán vitales para definir el futuro institucional y deportivo de una escuadra en llamas.