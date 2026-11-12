La cantante, compositora y exministra de Cultura Teresa Parodi recibirá este sábado 14 de noviembre el título de Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). La ceremonia se realizará a las 20 en Avenida Independencia 1686, con entrada libre y gratuita, en el marco de la 13° edición del Festival Folklore y Arte Popular x la Identidad (FAPI), y contará con un cierre musical en vivo a cargo de la propia artista.

La máxima distinción académica fue propuesta por el Departamento de Folklore al Consejo Superior de la casa de altos estudios, donde fue debatida y aprobada por unanimidad en febrero pasado en reconocimiento a “su vasta carrera artística”. Luego del acto protocolar de entrega, la cantora correntina tocará y cantará su repertorio para todo el público presente.

A través de sus redes sociales, Parodi agradeció el homenaje y reafirmó su compromiso con la cultura nacional: “Con mucha alegría les cuento que la Universidad Nacional de las Artes me otorgará el título de Doctora Honoris Causa. Muy agradecida con el Departamento de Folklore y con toda la Universidad por esta enorme distinción, que me llena de orgullo y me invita a seguir comprometida con la música, con la cultura popular y con el arte como derecho de todos y todas”.

El reconocimiento a su trayectoria y su rol en la gestión pública

Desde la organización del FAPI remarcaron que la cantautora de 78 años es “una de las artistas más destacadas de la música argentina y latinoamericana” y detallaron los fundamentos que impulsaron el galardón.

“Por su trayectoria como cantante y compositora, y también por su dedicación a la gestión cultural y a la creación y el desarrollo de políticas públicas y proyectos culturales de alcance social, con fuerte impacto en el reconocimiento de las artes como derecho humano fundamental”, señalaron desde el festival.

El nombramiento de la UNA se suma a otro hito institucional conquistado por Parodi durante este 2026: a mediados de junio fue designada vicepresidenta de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), en representación de América Latina y el Caribe.

En aquella oportunidad, desde la cuenta oficial de Instagram de la entidad internacional destacaron su perfil de liderazgo en el continente: “La Sra. Parodi aporta una combinación poco frecuente de autoridad artística, liderazgo institucional y credibilidad regional. Su compromiso de toda la vida con los autores, intérpretes y la identidad cultural, junto con su experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas al más alto nivel gubernamental y sus profundos vínculos en toda América latina, la posicionan de manera excepcional para impulsar las prioridades de CISAC en la región”.