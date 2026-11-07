Un procedimiento del Comando Radioeléctrico Sur terminó con un joven de 26 años detenido en el barrio La Estación, en Rawson, luego de un episodio de violencia familiar que involucró a sus padres. La intervención quedó a cargo de la UFI Flagrancia, bajo la carátula de lesiones leves agravadas por el vínculo.

El hecho ocurrió en una vivienda de la manzana 9, hasta donde llegó personal policial luego de recibir una comisión del operador del CISEM, quien alertó sobre la presencia de un hombre que protagonizaba un episodio de agresividad en el interior del domicilio.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, una mujer salió a recibirlos y les pidió ayuda a los gritos. Se trató de Vanesa Marcela Ale, de 46 años, quien les informó que su hijo se encontraba muy alterado dentro de la casa y que su pareja lo mantenía reducido para evitar que continuara con las agresiones.

Con autorización de la mujer, los uniformados ingresaron al inmueble y se dirigieron hacia un pasillo ubicado entre el dormitorio y el baño. Allí encontraron a un joven tendido en el suelo, vestido con una remera roja y negra, mientras otro hombre lo mantenía inmovilizado con una silla de madera.

El hombre que lo sujetaba fue identificado como Martín Javier Celestino, quien manifestó ser el padre del joven y relató que su hijo, identificado como Martín Ale Brain, de 26 años, lo había atacado momentos antes. Según su declaración, el agresor utilizó un palo de madera perteneciente a una fregona para golpearlo en la cabeza y también le propinó una patada a la altura de una de sus rodillas.

Ante esa situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del joven. Durante el procedimiento observaron que presentaba una lesión con sangrado en la zona de la ceja izquierda, por lo que solicitaron asistencia médica.

Posteriormente, los uniformados establecieron comunicación telefónica con el Sistema Acusatorio y pusieron en conocimiento de lo sucedido al personal de turno. La intervención continuó con el ayudante fiscal Bruno Santiago, quien impartió las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.

Entre las medidas dispuestas, ordenó la confección del acta de procedimiento y el traslado del aprehendido a la sede policial de la jurisdicción. La decisión respondió a las condiciones de hostilidad que se registraron en la zona y a la necesidad de resguardar tanto al detenido como al personal interviniente. Además, indicó que las personas damnificadas fueran trasladadas a la División CAVIG para formalizar la denuncia correspondiente.

En paralelo, llegó al domicilio una ambulancia del servicio de emergencias 107, interno 117, a cargo de la médica Ailín Geottschlich. La profesional examinó a Vanesa Ale y a Martín Javier Celestino, quienes presentaron hematomas que atribuyeron a las agresiones recibidas. Sin embargo, ambos manifestaron que no necesitaban ser trasladados a un centro de salud.

La médica también asistió al joven aprehendido, quien tenía una herida en la ceja izquierda. El personal sanitario le realizó las primeras curaciones y le colocó un vendaje de gasas. Al igual que los otros dos involucrados, no requirió traslado médico.

El caso quedó registrado bajo el legajo N° 116/26, caratulado como lesiones leves agravadas por el vínculo, con intervención de la UFI Flagrancia. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur.