Un hombre fue detenido en el departamento Rawson luego de haber sido sorprendido presuntamente mientras sustraía distintos elementos del interior de un automóvil estacionado en la vía pública. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 3ª y derivó en el inicio de una causa por hurto en grado de tentativa bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

El hecho se registró el 28 de junio, cuando personal policial fue comisionado por el operador de turno hasta la intersección de calles Catamarca y Cisneros, donde se denunció que un hombre, vestido con un buzo de colores rojo y negro, se encontraba dentro de un vehículo extrayendo distintos objetos.

El ladrón quedó alojado en sede de Comisaría 3° de Trinidad.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron al damnificado, Tomás Molina, quien manifestó que del interior de su Peugeot 306 blanco le habían sustraído un gato mecánico, el frente del estéreo, juguetes, una campera negra, un juego de mate y una cartera con documentación personal.

Según informaron fuentes policiales, el automóvil no tenía las puertas aseguradas, circunstancia que habría sido aprovechada por el sospechoso para ingresar al habitáculo y apoderarse de los elementos.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones. Durante las recorridas realizadas por calles Sebastián El Cano y Catamarca, localizaron a un hombre que coincidió con la descripción brindada en la denuncia.

Ante esa situación, el sospechoso fue interceptado y aprehendido por el personal policial, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia. Posteriormente, los efectivos mantuvieron comunicación con el Sistema Acusatorio, donde el fiscal Sebastián Miranda informó que el ayudante fiscal Andrés Cerutti se haría presente en el lugar para intervenir en el procedimiento.

Una vez interiorizado de las circunstancias del hecho, el ayudante fiscal dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa.

Durante las actuaciones, la víctima reconoció al acusado como la persona que se encontraba dentro de su vehículo al momento del hecho. Además, testigos que presenciaron la secuencia también identificaron al sospechoso, elementos que fueron incorporados a la investigación.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que continuará con las diligencias judiciales para determinar la responsabilidad del detenido en el intento de robo registrado en Rawson.