Terremoto de 7,4 en Colombia deja 47 muertos y graves derrumbes

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes por la mañana el oeste y centro de Colombia y dejó, hasta el momento, al menos 47 muertos, numerosos heridos y graves daños materiales. El movimiento telúrico tuvo epicentro en las cercanías de San José del Palmar y también fue percibido en Bogotá, Ecuador y Panamá.

El sismo ocurrió a las 7.34 hora local, las 9.34 de Argentina, y generó escenas de desesperación en distintas ciudades colombianas. Pereira, Manizales y Cali fueron algunas de las zonas más afectadas por el fuerte movimiento.

Edificios derrumbados y personas atrapadas

Las autoridades colombianas informaron que decenas de viviendas y edificios colapsaron como consecuencia del terremoto. Equipos de emergencia trabajan entre los escombros para localizar a personas que podrían haber quedado atrapadas.

El número de víctimas fatales asciende al menos a 47, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar durante las tareas de rescate y remoción de estructuras dañadas.

El fuerte movimiento también provocó cortes y daños en distintos servicios, mientras que equipos de emergencia fueron desplegados en las zonas más afectadas para asistir a los heridos.

Siete aeropuertos afectados

El terremoto también tuvo consecuencias en el transporte aéreo. Al menos siete aeropuertos resultaron afectados y debieron interrumpir sus operaciones debido a los daños registrados y a las tareas de inspección.

La magnitud del sismo hizo que las autoridades activaran los protocolos de emergencia y reforzaran los operativos de asistencia en las regiones afectadas.

Comité de emergencia

Ante la gravedad de la situación, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó a un comité de emergencia para coordinar la respuesta del Gobierno frente al desastre.

Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades mantienen el monitoreo de las estructuras afectadas y trabajan para establecer el alcance total de los daños provocados por el terremoto.