Terremoto de 7,4 grados en Japón dejó en alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el norte de Japón y activó una alerta de tsunami en gran parte de su costa noreste. El fenómeno ya provocó una suba del nivel del mar de 80 centímetros en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, una de las zonas más afectadas, donde las autoridades advirtieron que el agua “sigue subiendo”.

El sismo ocurrió a las 16:53 hora local (07:53 GMT) en el océano Pacífico, frente a la costa norte de Iwate, y fue lo suficientemente intenso como para sentirse incluso en Tokio, a varios cientos de kilómetros del epicentro. Tras el movimiento, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta por posibles olas de hasta tres metros y ordenó la evacuación inmediata de zonas costeras y ribereñas.

Evacuaciones y alerta máxima

El organismo meteorológico instó a la población a desplazarse hacia zonas elevadas o edificios preparados para emergencias. “Evacúen inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro”, señalaron en un comunicado, al tiempo que advirtieron que el fenómeno podría repetirse en forma de múltiples olas.

Además de Iwate, la alerta se extendió a regiones de Hokkaido, Aomori, Miyagi y Fukushima, donde se prevén olas de menor altura, aunque igualmente peligrosas. Las autoridades remarcaron que las personas evacuadas no deben regresar hasta que se levante la alerta oficial.

Respuesta del gobierno

La primera ministra Sanae Takaichi anunció la conformación de un comité de crisis para monitorear la situación y coordinar la respuesta estatal. En una declaración pública, reiteró el pedido de evacuación y llamó a la población a “mantenerse a salvo”.

Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales ni daños materiales de magnitud, aunque las autoridades continúan evaluando el impacto del sismo. Las primeras imágenes difundidas por la cadena NHK no mostraron daños inmediatos en los puertos de Iwate, pero el nivel de alerta se mantiene elevado.

Un país en zona de alto riesgo sísmico

Japón se ubica en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. El país registra alrededor de 1.500 temblores al año, lo que equivale a cerca del 18% de los terremotos globales.

El evento reavivó el recuerdo del devastador Terremoto y tsunami de Japón de 2011, cuando un sismo de magnitud 9,0 generó un tsunami que dejó cerca de 18.500 muertos y desaparecidos y provocó la crisis nuclear en Fukushima.

Riesgos latentes

Las autoridades también mantienen la mirada sobre la Fosa de Nankai, una zona submarina de alta actividad donde podría producirse un “megaterremoto” en el futuro. Según estimaciones oficiales, un evento de gran magnitud en esa región podría causar hasta 298.000 muertes y pérdidas económicas millonarias.

Por ahora, la prioridad está puesta en las tareas de evacuación y en el monitoreo constante del comportamiento del mar, mientras persiste el riesgo de nuevas olas en la costa japonesa.