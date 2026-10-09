Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes 9 de octubre a Panamá y provocó una alerta preventiva de tsunami para nueve países de América Latina. El movimiento sísmico se registró cerca de la costa sur del país centroamericano y generó preocupación por la posibilidad de olas peligrosas en distintas zonas del océano Pacífico.

Según los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó en las inmediaciones de Pitaloza Arriba, en la provincia panameña de Herrera. El sismo ocurrió cerca de las 12.56, hora local, y fue percibido en diferentes regiones del país y en territorios vecinos.

Tras el movimiento, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió una advertencia sobre la posible formación de olas peligrosas y fuertes corrientes marítimas durante las horas posteriores al terremoto. La evaluación inicial alcanzó a Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

Las autoridades de los países afectados activaron protocolos preventivos y comenzaron a monitorear las condiciones del mar. En el caso de El Salvador, se advirtió sobre posibles variaciones del nivel del agua de entre 30 centímetros y un metro, además del riesgo de inundaciones menores en playas, puertos y bahías.

En Panamá se registraron daños materiales en viviendas, edificios e infraestructura pública. También se reportaron desprendimientos de fachadas y escombros, mientras los organismos de emergencia iniciaron inspecciones para determinar las consecuencias del terremoto. Hasta los primeros balances no se habían confirmado víctimas fatales.

El impacto también provocó interrupciones temporales en distintos servicios. En la capital panameña se realizaron evacuaciones preventivas y se suspendieron actividades mientras se evaluaba la seguridad de algunas instalaciones.

Con el avance de las evaluaciones, las advertencias comenzaron a modificarse. Costa Rica descartó una amenaza de tsunami para sus costas y posteriormente se informó el levantamiento de la alerta inicial en Panamá. Sin embargo, las autoridades mantuvieron el seguimiento de la actividad sísmica ante la posibilidad de nuevas réplicas.