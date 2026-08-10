La cifra de víctimas fatales por el fuerte terremoto que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto ascendió a 111, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. El movimiento alcanzó una magnitud de 7,4 y provocó daños en edificios, hospitales y servicios públicos.

El terremoto se registró a las 7:34 y tuvo su epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El movimiento se prolongó durante más de un minuto y fue percibido en gran parte del territorio colombiano.

Los primeros relevamientos dieron cuenta de importantes daños en departamentos como Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia, mientras los equipos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas para determinar la magnitud total del desastre.

Alerta roja hospitalaria en Cali

Una de las ciudades más golpeadas es Cali. El alcalde Alejandro Eder confirmó que al menos 15 personas murieron allí y otras 380 tuvieron que ser atendidas por diferentes lesiones.

La elevada demanda llevó a que la red hospitalaria alcanzara el 100% de su capacidad, por lo que las autoridades declararon la alerta roja hospitalaria. Como consecuencia, fueron suspendidas y reprogramadas temporalmente cirugías, consultas externas y otras prestaciones que no sean consideradas urgentes.

Además, cuatro instituciones sanitarias sufrieron daños estructurales y tuvieron que ser evacuadas: Clínica Nuestra, Clínica Deesa, Clínica Colombia y el Hospital Universitario del Valle.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuarán durante las próximas horas ante la posibilidad de encontrar personas atrapadas entre los escombros. Para reforzar el operativo se espera la llegada de unos 120 rescatistas provenientes de otras ciudades.

El terremoto también provocó inconvenientes en los servicios públicos. Mientras el abastecimiento de agua potable se mantiene mayormente normalizado en Cali, se registraron interrupciones preventivas del suministro eléctrico y cuadrillas trabajan para recuperar progresivamente la red.

Las autoridades pidieron mantener despejadas las calles para facilitar el desplazamiento de ambulancias, bomberos y equipos de rescate. Durante las próximas 48 horas, los esfuerzos estarán concentrados en localizar personas atrapadas y asistir a los damnificados.

En paralelo, diferentes países comenzaron a ofrecer asistencia humanitaria a Colombia ante la magnitud de la tragedia.