El Gobierno de Venezuela actualizó este viernes el balance oficial de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. Según informó el Ministerio de Comunicación, la catástrofe dejó hasta el momento 2.645 personas fallecidas, 12.666 heridas y 890 réplicas registradas desde el inicio de la emergencia.

La información fue difundida a través de un gráfico compartido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien además detalló el alcance de los daños provocados por los movimientos sísmicos.

De acuerdo con el reporte oficial, más de 15.000 personas perdieron sus viviendas y 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo, principalmente en el estado La Guaira, considerado el epicentro de la tragedia. Además, las autoridades informaron que 6.462 personas fueron rescatadas con vida.

Balance oficial del Gobierno de Venezuela.

En relación con la asistencia a los damnificados, el Gobierno señaló que 86.117 familias recibieron ayuda humanitaria desde el inicio de la emergencia. También indicó que fueron habilitados 59 campamentos transitorios para alojar a quienes quedaron sin hogar.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no difundieron una cifra oficial de personas desaparecidas. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que podrían ser hasta 50.000.

El doble terremoto es considerado el más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo. El antecedente más grave ocurrió en julio de 1967, cuando un sismo cerca de Caracas provocó 245 muertes y severos daños materiales.

Los movimientos telúricos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país, aunque la región de La Guaira fue la más castigada. Esa zona ya había sufrido una de las mayores tragedias de la historia venezolana con el deslave ocurrido en 1999.

En paralelo, una evaluación preliminar realizada por la NASA mediante imágenes satelitales estimó que cerca de 58.870 edificios podrían haber sufrido daños o haber quedado destruidos, una cifra considerablemente superior a la reportada por las autoridades venezolanas.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, rescate y remoción de escombros, organismos nacionales e internacionales mantienen los operativos de asistencia para las personas afectadas por una de las mayores catástrofes naturales registradas en la historia reciente del país.