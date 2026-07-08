Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años que permanecía desaparecido desde el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio. El menor había quedado atrapado tras el derrumbe de un edificio en la ciudad de La Guaira.

Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo fue encontrado luego de dos semanas de intensos operativos de búsqueda realizados por equipos de rescate venezolanos con la colaboración de rescatistas argentinos.

De acuerdo con la información difundida, los trabajos se desarrollaron durante varios días con turnos rotativos en la estructura colapsada. Finalmente, cuando se decidió avanzar con maquinaria pesada para retirar los últimos bloques de escombros, los rescatistas localizaron los restos del menor.

Lucas era hijo de padres venezolanos, aunque había nacido en Argentina. El día del terremoto había viajado junto a sus tíos a La Guaira para pasar la jornada en la playa, aprovechando el feriado. Más tarde regresó al edificio donde ocurrió el derrumbe.

Su familia había seguido de cerca cada operativo de rescate y compartía el avance de las tareas a través de las redes sociales. Días atrás, cuando el niño debía cumplir nueve años, sus padres realizaron un pequeño homenaje en el lugar del derrumbe mientras continuaban las tareas de búsqueda.

El doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 provocó una grave emergencia en Venezuela. Según el último balance oficial, el desastre dejó 3.685 personas fallecidas, más de 16.700 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, además de importantes daños en infraestructura y edificios residenciales.

Los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira, donde todavía permanecen desaparecidas numerosas personas.