El número de víctimas por los terremotos que afectaron al norte de Venezuela continúa en aumento. En un nuevo balance oficial, las autoridades informaron que ya son 2.595 los muertos y 12.400 los heridos como consecuencia de los dos fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio, mientras los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj para localizar sobrevivientes.

Los movimientos sísmicos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron una devastación sin precedentes en varias localidades del norte del país, especialmente en La Guaira, ciudad costera cercana a Caracas, donde decenas de edificios colapsaron y miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

Tras los terremotos también se registraron numerosas réplicas de menor intensidad que mantuvieron en alerta a la población y complicaron las tareas de búsqueda y rescate.

Especialistas consideran que se trata de uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela en más de un siglo y uno de los más intensos desde el terremoto de 1967 que afectó gravemente a Caracas.

La actualización del balance fue presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En ese marco, la funcionaria aseguró que el Estado desplegó de inmediato todos los mecanismos de respuesta para enfrentar la emergencia y confirmó que 6.462 personas fueron rescatadas con vida desde que ocurrió el desastre.

"Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia y desplegar el sistema de protección civil y el sistema de defensa pública", afirmó Rodríguez.

Mientras tanto, continúa llegando ayuda humanitaria desde distintos países, con brigadas especializadas en rescate, personal sanitario, equipos de búsqueda y asistencia médica destinados a reforzar las tareas en las zonas más afectadas.

Esperanza entre los escombros

A pesar de que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen considerablemente con el paso de los días, los equipos de emergencia protagonizaron en las últimas horas varios rescates que renovaron las esperanzas.

Entre los escombros de edificios derrumbados fueron encontrados con vida varios niños que permanecían atrapados desde el momento del terremoto. Los especialistas explicaron que la existencia de pequeñas bolsas de aire y el empleo de tecnología de detección térmica resultaron determinantes para localizar a los menores.

Estos rescates devolvieron algo de optimismo a los rescatistas y a las familias que permanecen en refugios temporales esperando noticias de sus seres queridos, mientras las tareas de remoción de escombros continúan en una de las mayores tragedias naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.