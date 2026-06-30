La cifra de víctimas fatales por los terremotos que afectaron a Venezuela ascendió a 1.943, según el último balance oficial difundido este martes. Además, las autoridades informaron que hay 10.571 heridos, 15.866 damnificados y más de 22.000 personas que permanecen bajo atención médica.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron graves daños en distintas regiones del país. El estado de La Guaira continúa como uno de los puntos más afectados por la emergencia, donde sigue vigente la declaración de zona de desastre y permanecen desplegados los operativos de rescate, asistencia y seguridad.

Cinco días después de la tragedia, los equipos especializados continúan trabajando entre edificios colapsados y viviendas destruidas con la esperanza de encontrar personas con vida. De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento fueron rescatadas 6.461 personas, mientras continúan las tareas de búsqueda en las áreas de mayor destrucción.

Para reforzar el operativo, Venezuela sumó maquinaria pesada, personal especializado y asistencia internacional. Según la última actualización, más de 3.600 rescatistas provenientes de 30 países participan de las tareas en las zonas afectadas.

En paralelo, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la cantidad de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas, debido a la dificultad para acceder a sectores donde aún hay estructuras inestables y caminos bloqueados.

El impacto material también continúa siendo de gran magnitud. De acuerdo con estimaciones de la NASA, más de 58.000 edificios quedaron destruidos por los terremotos. Solo en La Guaira se calcula que el desastre dejó alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros.

Ocho argentinos siguen desaparecidos

El Gobierno nacional confirmó este martes que ocho ciudadanos argentinos permanecen desaparecidos tras los terremotos en Venezuela. Además, informó que seis argentinos fallecieron y que otro continúa internado.

La actualización fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien detalló que la misión humanitaria y consular de la Cancillería argentina, desplegada en Venezuela desde el 27 de junio, continúa con las tareas de asistencia y acompañamiento a los afectados y sus familias.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario señaló: "Lamentamos informar que han fallecido seis ciudadanos argentinos. Hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero y una persona se encuentra hospitalizada".

Ravier también informó que el Estado argentino recibió 235 solicitudes de asistencia a través de los canales de emergencia habilitados y aseguró que continúan los contactos con familiares de las víctimas y con quienes solicitaron la búsqueda de personas desaparecidas.