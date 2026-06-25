Terremotos en Venezuela: ya son 164 los muertos y continúan los rescates

Venezuela atraviesa una situación de emergencia luego de que dos potentes terremotos casi consecutivos sacudieran gran parte del país y dejaran, según el último balance oficial, 164 muertos y 971 personas heridas. Los movimientos sísmicos provocaron el colapso de edificios, daños en viviendas y cortes de energía, agua y gas en distintas zonas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves por la mañana la actualización de las cifras, luego de que el primer reporte informara 32 fallecidos y más de 700 heridos. Las nuevas cifras incorporaron datos de zonas afectadas como el estado de La Guaira, declarado posteriormente como “zona de desastre”.

Los terremotos ocurrieron durante la tarde del miércoles. El primer movimiento tuvo una magnitud de 7,2 y se registró a las 18.04 hora local, con epicentro a unos 21 kilómetros al oeste de Morón, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Apenas segundos después se produjo otro sismo de mayor intensidad, de magnitud 7,5, considerado uno de los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo.

Equipos de emergencia trabajan en distintos puntos del país para buscar sobrevivientes entre los escombros y evaluar los daños estructurales. En Caracas y otras ciudades afectadas se reportaron edificios destruidos, calles con restos de construcciones y vecinos que pasaron la noche fuera de sus viviendas por temor a nuevos derrumbes.

“Estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar”, expresó Rodríguez al informar sobre el operativo desplegado por las autoridades.

Entre los daños registrados se encuentra el cierre del aeropuerto internacional de Maiquetía, principal terminal aérea del país, debido a afectaciones en su infraestructura. Además, en Caracas fueron suspendidos temporalmente los servicios de subte y gas natural, mientras que las clases quedaron canceladas durante varios días.

La emergencia también generó una respuesta internacional. Argentina, Estados Unidos y otros países de América Latina, además de naciones europeas y asiáticas, ofrecieron asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de rescate y recuperación.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el envío de ayuda y equipos de emergencia. Posteriormente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó el despliegue de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria.

Especialistas señalaron que los movimientos registrados se encuentran entre los eventos sísmicos más importantes de la historia reciente de Venezuela. El país sufrió anteriormente terremotos de gran impacto, como el ocurrido en Caracas en 1967, que dejó 236 víctimas fatales, y el de Cariaco en 1997, con 73 muertos.

Mientras continúan las tareas de rescate y relevamiento, las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia ante la posibilidad de nuevas réplicas y daños adicionales en las zonas afectadas.