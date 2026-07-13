La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. Según el último balance oficial difundido este domingo por el Gobierno, la cifra de víctimas fatales ascendió a 4.490 personas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740. En paralelo, miles de familias continúan viviendo en campamentos improvisados a la espera de una solución habitacional.

Las autoridades informaron que más de 19.500 personas debieron abandonar sus hogares tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Caracas y devastaron especialmente al estado de La Guaira. Mientras tanto, los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros para recuperar cuerpos y descartar la presencia de sobrevivientes.

Aunque el Gobierno venezolano no difundió una cifra oficial de desaparecidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que podrían ser hasta 50.000 las personas cuyo paradero aún no fue determinado. Además, el informe oficial señala que más de 850 edificios resultaron dañados y que al menos 190 colapsaron por completo a causa del fuerte movimiento sísmico.

La asistencia internacional continúa llegando al país. Este domingo arribó un nuevo cargamento enviado por Rusia con alimentos y elementos de primera necesidad para los damnificados, mientras que la Embajada de Estados Unidos informó la entrega de 100.000 kits de asistencia destinados a las comunidades más afectadas.

En total, cerca de 30 países colaboran con Venezuela mediante el envío de ayuda humanitaria, equipos especializados y personal capacitado para participar en las tareas de remoción de escombros y búsqueda de víctimas. Aunque ya transcurrió la denominada "ventana crítica" para hallar sobrevivientes, los operativos continúan debido a la magnitud del desastre.

Además, profesionales de distintos países trabajan en hospitales de campaña instalados en las zonas afectadas para atender a los heridos y prevenir brotes de enfermedades en los campamentos temporales, donde miles de personas permanecen sin acceso pleno a servicios básicos.

Argentina se encuentra entre las naciones que mayor asistencia brindó tras la catástrofe. En un operativo coordinado por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Salud y Defensa, se enviaron más de 16 toneladas de alimentos, medicamentos e insumos esenciales, además de plantas potabilizadoras capaces de producir miles de litros diarios de agua potable.

Asimismo, el 26 de junio la Fuerza Aérea Argentina desplegó aeronaves desde El Palomar y la I Brigada Aérea para trasladar personal especializado en búsqueda y rescate. La misión estuvo integrada por efectivos de la Armada Argentina con perros entrenados para localizar personas, especialistas en estructuras colapsadas y riesgo sísmico, veterinarios, operadores de drones, personal de apoyo logístico y maquinaria vial.

Los especialistas explicaron que el desastre fue provocado por el desplazamiento de la placa tectónica Sudamericana respecto de la placa del Caribe, fenómeno que liberó una enorme cantidad de energía frente a la costa norte del país. Si bien los epicentros se localizaron en el estado Yaracuy, cerca de San Felipe y Yumare, las ondas sísmicas impactaron con fuerza en La Guaira debido a la actividad de la falla de San Sebastián.

La ONU estimó que las pérdidas materiales ascienden a unos 6.700 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) venezolano. Además, el organismo calcula que cerca de 6,8 millones de personas sufrieron consecuencias directas por el doble terremoto, ya sea por desplazamientos forzados o por la interrupción de servicios esenciales como el suministro de agua potable y energía eléctrica.