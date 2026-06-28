La búsqueda de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo terminó con el peor desenlace. Después de más de 74 horas de trabajo entre los escombros del complejo residencial Cumanagotto, en Venezuela, este sábado fueron encontrados sin vida su esposa, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa.

La noticia fue confirmada por el Club Sport Marítimo de La Guaira, institución en la que juega el defensor de 38 años. A través de un comunicado, el club expresó sus condolencias al futbolista y pidió respeto para sus familiares y compañeros en este momento.

El comunicado que emitió el Club Sport Maritímo La Guaira.

La esposa y los hijos de Trejo habían desaparecido luego de los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron las ciudades de La Guaira y Caracas. El edificio donde vivía la familia, ubicado en Playa Grande, colapsó por completo como consecuencia de los sismos.

Horas después de la tragedia, el futbolista había utilizado sus redes sociales para pedir ayuda. "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí", escribió en su cuenta de Instagram.

Al momento del derrumbe, Trejo se encontraba con el plantel del Club Sport Marítimo en Caracas, donde debía disputar el primer partido de la copa local frente a Deportivo Miranda Fútbol Club. Apenas tomó conocimiento de lo ocurrido, regresó de inmediato a La Guaira y se sumó a las tareas de búsqueda.

La ciudad de La Guaira fue la zona más afectada por los terremotos, según confirmó la presidente interina.

Su cuñado, Ricardo Ardiles, relató que el jugador encontró el edificio completamente destruido al llegar a la zona. También explicó que las tareas de rescate estuvieron condicionadas por la falta de maquinaria especializada y las dificultades en las comunicaciones, por lo que Trejo y varios de sus compañeros colaboraron removiendo escombros con sus propias manos.

Durante los días que duró el operativo, la familia mantenía la esperanza de que Yanina y los niños hubieran logrado salir del edificio antes del colapso. Según reconstruyeron los investigadores, habían regresado al departamento alrededor de las 16, mientras que el terremoto ocurrió cerca de las 18. Incluso, el hijo menor tenía previsto asistir a una escuela de fútbol ese mismo día.

Hasta las últimas horas, el defensor argentino continuó pidiendo apoyo a través de las redes sociales. "Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor, no dejen de orar con ellos", publicó mientras continuaban los trabajos de rescate.

De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron al menos 1.430 muertos, más de 4.300 heridos, unas 200 personas atrapadas bajo los escombros y cerca de 3.000 familias que perdieron sus viviendas por el derrumbe de edificios.