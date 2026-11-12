Un tiroteo desatado durante la mañana de este jueves en el gimnasio VIDA Fitness, ubicado en el exclusivo barrio de Logan Circle de Washington —a apenas 1,6 kilómetros al norte de la Casa Blanca—, dejó un saldo de dos muertos, incluido el propio agresor, y cuatro personas heridas.

Tras abrir fuego dentro y fuera del establecimiento, el atacante se atrincheró en un edificio de departamentos contiguo y fue hallado sin vida por la policía con una herida de bala autoinfligida.

El episodio comenzó poco antes de las 8 de la mañana sobre la calle 15. Según precisó Jeffery Carroll, jefe interino de la Policía Metropolitana de Washington, los primeros patrulleros arribaron a la escena apenas 30 segundos después de recibir el alerta al servicio de emergencias, donde constataron el fallecimiento de un hombre por impacto de bala.

Los disparos no se limitaron al interior del local deportivo: otras cuatro personas resultaron baleadas en distintos sectores de las inmediaciones y debieron ser trasladadas de urgencia a centros hospitalarios. De acuerdo con el parte oficial, una de las víctimas permanecía internada en estado crítico, mientras que las otras tres presentaban lesiones que no revestían riesgo de vida.

Atrincheramiento, negociaciones y el posible móvil del crimen

Luego de abandonar el gimnasio, el tirador ingresó a un complejo residencial lindero y se encerró en un departamento del séptimo piso. Durante cerca de una hora, los efectivos policiales intentaron negociar para que depusiera su actitud y se entregara. Sin embargo, en medio de las tratativas, los agentes escucharon una detonación desde el interior; al irrumpir en la vivienda, encontraron al sospechoso muerto tras haberse disparado a sí mismo.

Respecto a las causas del ataque, Carroll indicó que el agresor mantenía “algún tipo de conflicto” con la asociación de propietarios del edificio. Aunque el móvil formal seguía bajo investigación, la concejala local Brooke Pinto sostuvo que todo apuntaba a un ataque dirigido contra un blanco específico: el administrador del edificio, quien resultó ser la víctima fatal y con quien el atacante arrastraba una disputa judicial. En paralelo, los investigadores intentaban reconstruir cómo fueron baleadas las otras cuatro personas y si existía algún vínculo previo entre ellas y el homicida.

Operativo cerrojo y escenas de pánico entre los testigos

La emergencia obligó a desplegar un megaoperativo en Logan Circle que incluyó decenas de patrulleros, grupos tácticos especiales y helicópteros sobrevolando el perímetro. Las autoridades ordenaron evacuar a parte de los vecinos, instruyeron al resto a permanecer resguardados dentro de sus hogares, cortaron las calles aledañas y activaron protocolos preventivos en varias escuelas de la zona, restricciones que recién se levantaron entrada la mañana tras confirmarse la muerte del tirador.

Dentro del gimnasio y los comercios cercanos se vivieron momentos de extrema desesperación. Michael Carney, socio de VIDA Fitness, relató al diario Washington Sun que corría en una cinta cuando escuchó un fuerte “estallido” y, al girar la vista, observó a una persona tendida en el piso con un disparo en la cabeza.

“Todo el mundo se escondía detrás de las macetas y cosas así”, describió Carney. Otros testigos añadieron que varios clientes lograron escapar corriendo del gimnasio para refugiarse en un local gastronómico vecino mientras continuaban escuchándose las detonaciones.