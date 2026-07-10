Terror en un vuelo: se rompió una ventanilla y succionó a un pasajero

El trayecto que unía Tesalónica con Memmingen se transformó en una situación de riesgo extremo cuando un panel de la cabina se desintegró en pleno vuelo. El incidente ocurrió apenas unos minutos después del despegue, mientras la aeronave sobrevolaba Macedonia del Norte. Según los informes técnicos preliminares, el desprendimiento de un componente de la turbina golpeó la estructura y generó una despresurización inmediata.

La caída de las mascarillas de oxígeno marcó el inicio de las maniobras de urgencia. La diferencia de presión ambiental provocó que uno de los ocupantes fuera desplazado parcialmente hacia el hueco de la ventana.

Ante esta escena, la tripulación decidió retornar al aeropuerto de origen con el objetivo de "garantizar la seguridad" de las personas a bordo. Los pilotos lograron estabilizar la máquina y aterrizar sin mayores complicaciones materiales.

Una vez en tierra, el personal de salud realizó "una revisión exhaustiva" a los viajeros. De los cuatro trasladados al hospital, solo uno permaneció internado bajo observación. El resto de los pasajeros pudo continuar "su trayecto hacia Alemania" tras ser reubicados en "un avión de reemplazo" que partió horas después.

Actualmente, las autoridades aeronáuticas trabajan para identificar "las causas exactas de la avería" mecánica. La investigación se centra en analizar "un fragmento del motor" recuperado y revisar las "medidas de seguridad" vigentes para evitar que este tipo de fallas se repitan en futuras rutas comerciales.