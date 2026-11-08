El controvertido vehículo utilitario de diseño futurista e indiscutible impacto mediático comienza a despedirse del mercado masivo. A través de un anuncio del propio Elon Musk, Tesla confirmó que reducirá drásticamente la fabricación del Cybertruck en su planta Gigafactory de Texas hacia mediados del próximo año, cediendo su espacio en las líneas de montaje al desarrollo de los nuevos taxis sin chofer denominados Cybercab.

La decisión de bajarle el pulgar a la pick-up de acero inoxidable —lanzada a finales de 2023 en medio de un masivo despliegue de marketing y tropiezos técnicos— llega tras un desempeño comercial muy por debajo de las expectativas iniciales de la compañía.

Frente a las proyecciones de 250.000 unidades anuales anunciadas por su creador, la consultora Kelley Blue Book registró ventas globales de apenas unas 20.000 unidades en Estados Unidos durante 2025, evidenciando una caída del 48% interanual y un extendido rechazo estético y operativo en la vía pública debido a sus 3.100 kilos de peso, sus ángulos filosos y los elevados precios que rondan entre los 92.000 y 102.000 dólares.

La retirada progresiva del modelo también expone las tensiones financieras y estratégicas que atraviesa el conglomerado tecnológico, jaqueado por la caída bursátil y el repliegue de apuestas políticas.

Mientras el ingeniero jefe del proyecto, Wes Morrill, intentó matizar el repliegue asegurando que la plataforma sirvió para el desarrollo tecnológico de los vehículos autónomos, analistas del sector señalan que el fin del Cybertruck refleja la brecha insalvable entre las promesas de la narrativa de Musk y la viabilidad económica de sus productos en el mercado automotriz tradicional.