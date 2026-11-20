La compañía automotriz de Elon Musk, Tesla, activó este viernes su sitio web local para comenzar a comercializar oficialmente sus vehículos eléctricos en Argentina, apenas unas horas antes del evento de presentación pactado para las 18:30. Bajo una modalidad de venta exclusivamente online y sin concesionarios tradicionales, la firma ofrece puntos de exhibición y pruebas de manejo en distintos centros comerciales, poniendo a disposición del público el sedán Model 3 y el SUV Model Y.

Las unidades disponibles en el mercado argentino son importadas directamente desde la planta que Tesla posee en Shanghái, China, con valores base que parten desde los $41.590 dólares y trepan hasta los $54.590 dólares. Estos importes resultan superiores a los que exhibe la misma automotriz en el vecino mercado de Uruguay, una diferencia que responde directamente a las distintas estructuras tributarias que rigen en cada país.

Este desembarco comercial de Tesla se produce gracias al programa impulsado por el Gobierno nacional para fomentar la electromovilidad mediante un cupo anual de 50.000 autos híbridos y eléctricos exentos del arancel de importación extrazona del 35%. Del total de ese cupo, la mitad corresponde a terminales radicadas y el 50% restante se destina a importadores, segmento en el que ingresa la firma estadounidense tras reglamentarse un reparto basado en las asignaciones de los últimos dos años.

Como nuevo importador, Tesla accede al derecho de solicitar hasta un 10% de esa fracción del cupo, lo que equivale teóricamente a unos 2.500 vehículos, beneficio alcanzado por ser la única empresa que anunció inversiones en infraestructura de carga según exige la normativa vigente. Al momento de operar en la plataforma web, al precio inicial de cada unidad se le suman automáticamente $350 dólares por tarifa de destino y documentación, junto con un cargo de reserva no reembolsable de $250 dólares, incrementando el valor final de la tabla en $600 dólares.

Modelos, precios y características técnicas disponibles en Argentina:

Tesla Model 3 RWD ($41.590 dólares): Es la alternativa más económica de la gama, equipada con un motor trasero de 286 CV y una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 62 kWh. Ofrece 534 kilómetros de autonomía, acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y recupera 272 kilómetros en 15 minutos con cargadores rápidos Supercharge. Se puede adquirir con financiación prendaria de Banco Santander de 12 a 60 meses, requiriendo el plan más largo un anticipo de $12.477 dólares y cuotas mensuales de $1.812.183 pesos con un costo financiero total del 47,94%.

Tesla Model 3 Premium Long Range ($47.090 dólares): Conserva el mismo impulsor de tracción trasera pero suma una batería de níquel, cobalto y aluminio (NCA) de 82 kWh. Esta mejora eleva la autonomía total hasta los 750 kilómetros, reduce la aceleración de 0 a 100 km/h a 4,9 segundos y permite recuperar hasta 312 kilómetros de recorrido en 15 minutos.

Tesla Model 3 Performance ($54.590 dólares): Es el vehículo más potente de la oferta local gracias a sus dos motores con tracción integral que entregan 460 CV combinados. Alcanza una velocidad máxima de 264 km/h y pasa de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos, manteniendo una autonomía de 534 kilómetros similar a la versión de entrada.

Tesla Model Y Premium RWD ($44.590 dólares): Se posiciona como el SUV de acceso con un único motor trasero y una batería de 65 kWh que brinda 466 kilómetros de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y logra recuperar 216 kilómetros de alcance al conectarse a un punto Tesla Supercharger.

Tesla Model Y Premium Long Range ($50.590 dólares): Incorpora la batería de 82 kWh para extender la autonomía del utilitario deportivo hasta los 661 kilómetros, sumando 274 kilómetros adicionales con 15 minutos de carga rápida. Completa el paso de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, cifra calibrada para evitar un consumo excesivo y preservar el rendimiento eléctrico.

Para cualquiera de las cinco configuraciones mencionadas, los compradores tienen la posibilidad de contratar el paquete Tesla FSD (Full Self Driving) mediante una suscripción mensual de $119 dólares, aunque la conducción semiautónoma aún no está habilitada en Argentina. No obstante, el abono incluye tres funciones activas de asistencia al conductor: Actually Smart Summon para llamar al auto en estacionamientos, Dumb Summon para que salga solo del garaje hasta la puerta de casa y Autopark para realizar maniobras de estacionamiento automático.