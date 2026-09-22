Los Testigos de Jehová modificaron su postura sobre el uso médico de los cuatro componentes principales de la sangre. Desde ahora, cada creyente podrá decidir según su conciencia si acepta glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas provenientes de un donante.

La decisión fue anunciada el 18 de septiembre por el Cuerpo Gobernante, máxima autoridad de la organización religiosa, y también permite que cada miembro determine personalmente si dona sangre para que sus componentes o fracciones sean utilizados por otra persona.

El cambio fue comunicado mediante el Informe 6 del Cuerpo Gobernante de 2026. La organización aclaró, sin embargo, que su postura contra las transfusiones de sangre completa no fue modificada y continúa sustentándola en su interpretación bíblica del mandato de “abstenerse de sangre”.

Qué cambia para los Testigos de Jehová

Hasta ahora, la organización aplicaba también a los cuatro componentes principales su criterio restrictivo sobre la sangre. Con la nueva interpretación, esa determinación deja de ser colectiva y pasa al ámbito de la conciencia individual.

Esto significa que dos integrantes de la misma congregación podrán tomar decisiones diferentes frente a un tratamiento. Uno podría rechazar todos los componentes, mientras otro podría aceptar alguno de ellos sin que esa elección deba ser definida por la comunidad religiosa.

La conducción sostuvo que la Biblia no se refiere específicamente a los productos obtenidos de la sangre y que, por ese motivo, corresponde que cada persona evalúe cómo actuar frente a esos tratamientos.

La transfusión de sangre completa sigue sin cambios

La modificación no implica que los Testigos de Jehová hayan abandonado su postura histórica respecto de la sangre completa. El comunicado oficial remarcó que ese tipo de transfusión continúa siendo rechazado por motivos religiosos.

Además, las congregaciones no deberán intervenir, presionar ni juzgar las decisiones personales. Los profesionales de la salud deberán consultar directamente a cada paciente y dejar documentadas sus preferencias sobre los distintos componentes sanguíneos.

Los Comités de Enlace con los Hospitales continuarán brindando asistencia a quienes soliciten orientación para encontrar profesionales dispuestos a respetar esas decisiones médicas.