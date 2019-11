Tevez, con la cabeza puesta en su continuidad, ratificó su mejoría de cara al partido con Unión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero Carlos Tevez sumó hoy minutos de fútbol junto con el resto del equipo de Boca Juniors y se perfila como titular para el partido del domingo 24 de noviembre contra Unión de Santa Fe como visitante, por la 14ta. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



El ex Manchester City, de Inglaterra, estuvo 25 minutos en la práctica de fútbol en el estadio La Bombonera y dejó atrás una lesión muscular de grado 1 en el aductor izquierdo en la goleada ante Arsenal (5-1) en la 12da. jornada.



El ex Juventus, de Italia, se propuso como objetivo jugar los próximos tres partidos (Unión, Argentinos Juniors y Rosario Central) y luego ver cómo se rearma el escenario político en el club para saber con cuántas posibilidades cuenta de renovar su vínculo por una temporada, según le informaron a Télam.



De hecho, Tevez cuenta con el compromiso del oficialismo, por medio del vínculo con el actual presidente, Daniel Angelici, de que le renovarán el contrato en caso de obtener un triunfo electoral el 8 de diciembre.



El escenario es otro en el caso de una victoria opositora, ya que Tevez entiende que la relación no es la mejor con algunos candidatos y sumado a su falta de nivel en la última temporada (20 partidos y cuatro goles) dejan entrever que su destino estará afuera del xeneize.



Por otro lado, los mediocampistas Agustín Almendra e Iván Marcone se entrenaron de manera diferenciada por diversas molestias físicas.



Boca, uno de los punteros del campeonato, con 25 unidades al igual que Lanús y Argentinos Juniors, recibirá el domingo 24 a Unión en la Bombonera, a las 17.10, por la fecha 14 de la Superliga.