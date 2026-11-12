Carlos Tevez confirmó que Gianluigi Buffon participará de su partido de despedida, que se realizará el próximo 20 de diciembre en la Bombonera. El histórico arquero italiano se convirtió así en una de las figuras internacionales que estarán presentes en el homenaje al exdelantero argentino.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Tevez, que publicó: “Gianluigi Buffon, confirmado para el último baile del Apache”. El exfutbolista argentino y el arquero compartieron vestuario durante dos temporadas en Juventus, entre 2013 y 2015.

Una historia compartida en Juventus

Buffon fue una de las grandes figuras de la selección italiana que conquistó el Mundial de Alemania 2006 y es considerado uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. Durante su etapa en Juventus fue capitán del equipo, mientras que Tevez llevaba la camiseta número 10.

Juntos conquistaron títulos en Italia y llegaron a la final de la Champions League 2015, en la que el conjunto italiano perdió 3-1 frente al Barcelona en Berlín. La admiración del arquero por el argentino quedó reflejada en una frase que pronunció durante aquella etapa: “Cuando él rinde, todo el equipo rinde”.

Messi, Riquelme y otras figuras confirmadas

Buffon se suma a otros nombres que Tevez ya anunció para su despedida, entre ellos Lionel Messi y Juan Román Riquelme. El Apache confirmó esas presencias durante una entrevista con el exdefensor inglés Rio Ferdinand, quien también manifestó que estará en el homenaje.

Además, Tevez busca reunir a otros futbolistas con los que compartió su carrera en Europa y en la Selección argentina. Entre los invitados que podría convocar aparece Cristiano Ronaldo, además de Wayne Rooney, Paul Scholes, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra.

Sobre la posibilidad de contar con el portugués, el exdelantero había expresado: “A Cristiano lo voy a buscar yo”.