Carlos Tévez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme participarán de su partido despedida, que se realizará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera. El exdelantero de Boca dio la noticia durante una entrevista con el exfutbolista inglés Rio Ferdinand, con quien compartió equipo en el Manchester United.

“Messi va a jugar y Riquelme también”, aseguró el Apache al hablar sobre el homenaje, que reunirá a excompañeros y amigos de los distintos equipos por los que pasó durante su carrera profesional.

El encuentro se organizará bajo el lema “Adiós Apache” y la frase “De alcanzapelotas a leyenda”. La propuesta busca reunir a figuras del fútbol argentino e internacional en el estadio de Boca, donde Tévez dejó una marca importante como jugador.

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo?

Uno de los nombres que genera mayor expectativa es el de Cristiano Ronaldo. El portugués compartió plantel con Tévez en el Manchester United entre 2007 y 2009, etapa en la que ambos ganaron títulos con el equipo inglés.

Aunque su presencia todavía no fue confirmada oficialmente, el exdelantero dejó en claro que quiere contar con él. Tiempo atrás, durante una participación en el streaming Olga, había expresado entre risas: “A Cristiano lo voy a buscar yo”.

El calendario deportivo podría permitirle viajar a la Argentina, ya que el delantero tiene previsto finalizar sus compromisos con Al Nassr a mediados de diciembre. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación de que vaya a participar del homenaje.

Las otras figuras que podrían estar

Además de Messi y Riquelme, Tévez espera reunir a futbolistas con los que compartió vestuario en Boca, la Selección argentina y clubes europeos. Entre los nombres mencionados aparecen los arqueros Gianluigi Buffon y Edwin van der Sar, el chileno Arturo Vidal y el francés Patrice Evra.

También suenan excompañeros del Manchester United como Wayne Rooney y Paul Scholes, aunque no todos cuentan con confirmación oficial. La lista podría incluir, además, a referentes de Boca como Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto, junto con integrantes de distintas generaciones de la Selección argentina.

Rio Ferdinand, quien entrevistó a Tévez y compartió equipo con él en Inglaterra, también adelantó que estará presente.

Cuándo será el partido despedida de Tévez

El homenaje se realizará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera y será televisado por ESPN, según informó TN. La despedida llegará varios años después de que Tévez anunciara su retiro del fútbol profesional, en 2021.

La confirmación de Messi y Riquelme suma dos nombres centrales a un evento que busca reunir a distintas generaciones de futbolistas. La posible presencia de Cristiano Ronaldo, en tanto, sigue siendo una de las principales incógnitas de la convocatoria.