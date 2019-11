Tevez está desgarrado y no jugará el domingo contra Vélez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Carlos Tevez sufrió hoy un desgarro grado 1 del aductor mayor izquierdo y está descartado del equipo de Boca Juniors para jugar en el partido ante Vélez, el próximo domingo desde las 20, por la 13ra. fecha de la Superliga del fútbol argentino.



La lesión le agrega dudas al futuro de Tevez en Boca, si se toma en cuenta que al "Apache" le quedaban cuatro partidos oficiales por jugar en este semestre, ya que el 31 de diciembre finaliza su contrato con el club, que el 8 de diciembre tendrá elecciones institucionales.



"Hay que dejar lo mejor de acá a fin de año. Hay que ganar todos los encuentros que quedan", sostuvo Tevez el domingo pasado, después de la victoria de su equipo ante Arsenal por 5 a 1, en uno de sus mejores partidos del semestre, en el cual convirtió un gol.



Con el desgarro confirmado por los médicos del club, a Tevez le va a resultar difícil seguir mostrándose para dar vuelta una situación que parece complicarse para poder terminar su carrera en el lugar donde se crió futbolísticamente.



El delantero ya venía de arrastre con una molestia en el músculo sóleo derecho que lo privó de jugar la revancha por la Copa Libertadores ante River en su plenitud física. Su lesión abre la posibilidad de que Mauro Zárate juegue de entrada contra su ex club.



Zárate destacó el domingo pasado, después de jugar unos minutos ante Arsenal y convertir un golazo, sus ganas de estar el fin de semana ante Vélez, en medio de las constantes chicanas y agresiones verbales que sostiene con los hinchas del club de Liniers, en donde surgió al fútbol de primera división.



En el mismo parte médico figura que Emanuel Reynoso no se entrenó a la par del resto por una contusión en el gemelo izquierdo, mientras que Eduardo Salvio -quien practicó con todo el grupo- se retiró con una contractura en el isquiotibial derecho.



Mañana el plantel "xeneize" trabajará en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza y allí se verá la evolución de los jugadores que tenían chances de ser titulares ante los dirigidos por Gabriel Heinze.



El que sí va estar ante Vélez es Carlos Izquierdoz quien hoy en rueda de prensa opinó sobre la posible salida de Gustavo Alfaro y si se pueden ir algunos integrantes del plantel.



"En Boca te van juzgando por lo que hacés día a día, hay que demostrar cada minuto, pelear todos los torneos, es una presión permanente. Hay que esperar las elecciones para ver si Gustavo (Alfaro) sigue o no, y de eso también dependerá si hay una depuración de jugadores".



A su lado, Lisandro López, el otro zaguero central titular en el equipo, opinó que "para mí, Alfaro no se quiere ir de Boca. Tomamos bien lo que dijo. Le costó mucho llegar y no somos nosotros los que decidimos. No fue como de entrada lo tomaron ustedes", comentó en la sala de conferencias de Casa Amarilla tras el entrenamiento matutino.



En cuanto a la compra de su pase, que pertenece al Benfica de Portugal, Lisandro López dijo que llegó a Boca "por un año a préstamo con opción de compra. Si hacía las cosas bien iban a usar la opción. Ahora estoy feliz de que Boca haya echo uso de esa opción de compra. Antes tenía que demostrar para quedarme, ahora tengo que confirmar eso".



En otro orden, mañana será inaugurada la nueva sede de la Fundación Boca Social, que estará ubicada en la intersección de las esquinas de Martín Rodríguez y 20 de Septiembre. En el acto estarán presentes el presidente Daniel Angelici y jugadores del plantel profesional de fútbol.



Boca jugará ante Vélez Sársfield de visitante el próximo domingo desde las 20, por la 13ra, fecha de la Supeliga 2019/20, con el arbitraje de Patricio Loustau.