Carlos Tevez habló sobre el difícil momento que atraviesa Lionel Messi tras la muerte de su papá, Jorge, y recordó la experiencia personal que vivió después del fallecimiento de Segundo, su padre adoptivo. El exjugador de Boca reconoció que una pérdida de este tipo puede cambiar completamente las prioridades y que, en su caso, fue determinante para dejar el fútbol profesional.

Las palabras de Tevez llegaron después de que Messi publicara una carta dedicada a su padre, en la que expresó su dolor y también dejó abierta la posibilidad de no continuar jugando al fútbol durante mucho tiempo más.

En diálogo con Radio La Red, Tevez recordó cómo atravesó la muerte de Segundo, ocurrida en 2021, cuando todavía era futbolista de Boca. “Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué porque no encontraba ese sentimiento de jugar para alguien que había hecho tanto en mi carrera”, contó.

El exdelantero explicó que la situación llegó a afectarlo incluso físicamente y que sentía que no podía concentrarse en el fútbol mientras atravesaba el duelo.

“Sentía que las piernas no me daban, que tenía que estar con mi papá ahí y lamentablemente tenía que estar jugando un partido de fútbol. Es muy duro, muy difícil, pero son momentos muy personales”, relató.

Segundo Tevez había atravesado graves problemas de salud después de ser operado a comienzos de 2020. Meses más tarde contrajo coronavirus y sufrió una neumonía agravada por la diabetes. Permaneció 45 días internado en terapia intensiva y, aunque recibió el alta, su estado de salud quedó muy deteriorado. Finalmente murió en febrero de 2021, mientras Carlitos todavía jugaba en Boca.

La pérdida tuvo un impacto decisivo en la carrera del exfutbolista, que dejó de jugar a mediados de 2021 y anunció oficialmente su retiro al año siguiente.

Por esa experiencia, Tevez se mostró comprensivo con la situación que atraviesa Messi y evitó aconsejarlo sobre qué decisión tomar respecto de su futuro.

“Es un momento para respetar, mandarle la mayor fuerza para que él pueda tomar la mejor decisión y pueda encontrar fuerzas para seguir jugando, que es todo lo que los argentinos queremos”, expresó.

De esta manera, Tevez respaldó a Messi desde su propia experiencia y dejó en claro que el duelo por la pérdida de un padre puede modificar incluso aquello que durante años fue una prioridad, como el fútbol profesional.