"The Amazing Digital Circus" tendrá funciones en San Juan hasta el 17 de junio

Los seguidores de "The Amazing Digital Circus" tendrán la posibilidad de disfrutar de su capítulo final en pantalla grande con la llegada de "The Amazing Digital Circus: El Último Acto" a San Juan. La producción forma parte de la conclusión de la popular serie animada creada por Gooseworx y producida por Glitch Productions.

La película se proyecta en la sala de Cinemacenter, en avenida Circunvalación y Scalabrini Ortiz, San Juan, con funciones disponibles hasta el 17 de junio. Los horarios son: 2D castellano a las 18:00 y 22:20 horas, y 2D subtitulada a las 20:10 horas.

Los espectadores podrán consultar los precios actualizados y comprar entradas de manera online a través de las plataformas oficiales de venta de Cinemacenter o mediante Mi Boletería.

¿De qué trata "The Amazing Digital Circus"?

La serie cuenta la historia de un grupo de personas que queda atrapado dentro de un extraño mundo virtual con apariencia de circo, luego de ingresar a una realidad digital de la que no encuentran una forma de escapar. Allí son controlados por Caine, una inteligencia artificial que organiza aventuras y desafíos mientras los personajes intentan conservar su identidad y entender qué ocurrió con sus vidas anteriores.

La protagonista, Pomni, llega al circo digital y descubre que otros humanos llevan mucho tiempo atrapados en ese universo lleno de colores, personajes extravagantes y situaciones absurdas. Aunque la propuesta combina humor y animación llamativa, la historia también aborda temas como el aislamiento, la identidad y los límites de una realidad creada por inteligencia artificial.

El cierre de una serie que se convirtió en fenómeno

"The Amazing Digital Circus: El Último Acto" reúne los episodios finales de la historia en una experiencia cinematográfica. La producción busca revelar nuevos detalles sobre el origen del circo digital y el destino de sus personajes, tras convertirse en un fenómeno internacional desde su estreno en plataformas digitales.

Con una mezcla de comedia, ciencia ficción y elementos de misterio, la película llega a los cines como la despedida de una serie que construyó una comunidad de seguidores alrededor del mundo.