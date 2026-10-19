La música y el legado de la inolvidable "Reina del Rock" resonarán con fuerza en la provincia con la llegada de The Best, la banda mendocina dedicada a rendir homenaje a Tina Turner, en el marco del ciclo "Homenajes en Primavera".

El esperado espectáculo se llevará a cabo el próximo 23 de octubre en el Teatro Oscar Kümmel, marcando el gran debut del grupo en suelo sanjuanino tras un intento fallido el año pasado.

Formado en 2025 en Mendoza —aunque gestado tras el fallecimiento de la artista y una charla entre amigos en 2024—, el proyecto está encabezado por la cantante Bibiana Carina Fernández, una de las pioneras del rock mendocino con una trayectoria que comenzó a los 14 años y que incluye pasos por bandas emblemáticas como Eclipse (tributo a Pink Floyd), formaciones de jazz, blues y rock nacional de los 60, 70 y 80.

Una recreación estrictamente cuidada

Para dar vida a este ambicioso tributo, Fernández se encargó de "cranear" cada detalle, convocando a reconocidos músicos del circuito mendocino que integran proyectos paralelos sin descuidar los ensayos.

La formación incluye una potente batería y una instrumentación precisa donde el saxofón y la guitarra replican el icónico diálogo musical que caracterizaba los shows en vivo de Tina Turner.

"Saqué de las actuaciones en vivo de los comienzos de cada actuación cuál era, cómo empezaba, cómo seguía, cómo terminaba... Todo lo hemos pensado, analizado y ejecutado tal cual", destacó la vocalista sobre el rigor escénico del show en diálogo con DIARIO HUARPE.

Bibi, a sus 55 años de edad, sigue sosteniendo una carrera como cantante y una de las primeras exponentes femeninas del rock mendocino. Para dar vida a este ambicioso tributo, Fernández se encargó de convocar a reconocidos músicos del circuito mendocino que integran proyectos paralelos sin descuidar los ensayos de The Best.

La formación incluye una potente batería y una instrumentación precisa donde el saxofón y la guitarra replican el icónico diálogo musical que caracterizaba los shows en vivo de Tina Turner.

"Empecé a cranear quién de los músicos que conozco podía llegar a hacer ese tema de Tina Turner. Pensé en la batería, que tiene que ser una batería grande, potente; el saxofonista, un amigo de toda la vida, pensé en Private Dancer donde tiene ese saxo que deslumbra; en la guitarra que está todo el tiempo en esa alocución con la cantante", detalló.

El show de The Best, destaca por su fidelidad técnica y escénica respecto a los conciertos originales de la leyenda estadounidense: "Saqué de las actuaciones en vivo de los comienzos de cada actuación cuál era, cómo empezaba, cómo seguía, cómo terminaba... Todo eso lo hemos pensado, analizado, estudiado y ejecutado tal cual. Vas a escuchar y vas a decir 'sí, está bien logrado' ", enfatizó Bibi.

El repertorio en vivo contempla un recorrido de unos 16 temas que abarcan las etapas más celebradas de la artista. Entre las canciones que sonarán en el Teatro Oscar Kummel se destacan clásicos como "The Best", "Private Dancer", "Let's Stay Together", "Rock Me Baby" (versión blues), "Help!" (su apasionada reinterpretación del tema de los Beatles al estilo negro espiritual) e "I Don't Wanna Lose You".

"Help! es un tema que ella versionó que es de los Beatles, que es como un negro espiritual que yo amo hacer porque lo ha hecho tan lindo, que es apasionante", añadió la cantante.

El fenómeno "Turner" en las mujeres

Más allá de lo musical, la líder de The Best resaltó el profundo impacto social y emocional que genera la figura de Tina Turner, especialmente en el público femenino: "Lo noté en el primer show: cerró el telón y todas me decían 'Bibi, Bibi', me llamaban, se querían sacar fotos, me mostraban los tatuajes de Tina Turner, me abrazaban... Sé que marcó un papel muy importante en la parte de resiliencia de la mujer, de salir al frente, de caerse y volverse a parar, de ser mujer y seguir adelante", relató con emoción.

Por último, la cantante definió que el fenómeno "Turner" trasciende generaciones: no solo mujeres de la misma época abrazan su legado, sino también jóvenes que descubrieron a la artista a través de sus madres.

Tras consolidarse en salas, teatros y eventos privados de Mendoza, The Best apunta a expandir sus horizontes artísticos más allá de las fronteras provinciales.

"Nuestro objetivo es salir afuera. Después de San Juan vamos a hacer todo lo posible de ir a Chile, y después tenemos otro proyecto de ir a Buenos Aires. La idea es incorporar temas nuevos en cada show, como uno que hace con Eros Ramazzotti, y seguir avanzando", concluyó la artista.

En detalle

The Best: Tributo a Tina Turner. 23 de octubre en Teatro Oscar Kümmel. A las 21 hs. Entrada Anticipada (hasta el 22/10 inclusive): $18.000



Entrada General: $20.000. Promo 2 Entradas: $34.000. Válida hasta el 23/10 inclusive. Menores abonan a partir de los 5 años. Disponibles en EntradaWeb.