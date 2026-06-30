La cuenta regresiva para el duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial ya comenzó. Mientras el plantel se prepara para viajar a Florida, la enviada especial de GRUPO HUARPE, Ana Paula Zabala, mostró desde Miami el hotel donde se hospedará el equipo de Lionel Scaloni en la previa del encuentro.

Se trata de The Dalmar, un establecimiento de cuatro estrellas ubicado en Fort Lauderdale, una de las zonas más exclusivas del sur de Florida. Durante su participación en el programa Yo te Invito, la periodista describió el entorno del alojamiento y explicó algunos de los motivos por los que fue elegido para recibir a la delegación argentina. "Es una zona muy bonita, donde hay canales, mansiones con yates. La verdad que es un lujo la zona", relató.

Al referirse al establecimiento, explicó que se trata de "un hotel de gama alta" y señaló que "si hoy te querés quedar con un acompañante, sale unos US$250 la noche", una tarifa acorde con la categoría del lugar.

El alojamiento cuenta con una piscina privada dentro de sus instalaciones.

Zabala también contó que The Dalmar integra la marca Tribute Portfolio, de Marriott International, y destacó algunas de sus instalaciones. "Tiene una terraza preciosa donde se ve todo el skyline, toda la ciudad; tiene una pileta panorámica", describió.

La seguridad fue otro de los factores determinantes en la elección del hotel. "Fue elegido por la seguridad porque es un hotel que se usa mucho para conferencias y eventos deportivos. Permite organizar un buen operativo de seguridad y también por la privacidad", explicó.

En ese sentido, detalló que el edificio "tiene dos ingresos: uno principal, que está cerrado, y por la calle de atrás tiene otra entrada", una característica que facilita el movimiento de las delegaciones y el despliegue de los operativos. Como antecedente, recordó que "acá se estuvo alojando también la selección de Colombia. Los hinchas se apostaron en la entrada trasera y organizaron una especie de fanfest con banderas".

Entre sus principales servicios, The Dalmar cuenta con una piscina panorámica, un rooftop con vista al skyline de Fort Lauderdale, restaurantes y amplios salones para conferencias y eventos. Además, se encuentra a unos 35 minutos del Hard Rock Stadium, escenario donde la Selección Argentina buscará el pase a los octavos de final frente al seleccionado africano Cabo Verde.

El sargazo, otro protagonista en Miami

Durante la salida al aire, Zabala también advirtió sobre una situación que afecta a quienes llegaron a Florida con la idea de disfrutar de las playas: la presencia de grandes cantidades de sargazo.

El sargazo afecta distintos sectores de las playas de Miami.

La periodista explicó que el fenómeno está relacionado con el aumento de la temperatura del océano Atlántico tropical y que, aunque no impide ingresar al mar, genera incomodidad en la costa. "Yo me metí igual. El sargazo no es como un alga pegajosa, se parece más a una jarilla. En la orilla, cuando se descompone, hay olor y moscas. Es incómodo y puede provocar alguna reacción alérgica leve si lo tocás", comentó.

A pesar de las altas temperaturas y la humedad, señaló que la brisa marina ayuda a hacer más llevaderas las jornadas en la ciudad que será la base de la Selección Argentina antes de buscar un lugar en los octavos de final del Mundial.