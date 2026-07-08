La histórica remontada de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no solo generó repercusiones deportivas. También inspiró una de las columnas más comentadas de la prensa internacional. En The New York Times, el periodista James Horncastle intentó explicar el vínculo entre los argentinos y el fútbol con una reflexión que rápidamente se volvió viral.

Bajo el título "La locura argentina se está extendiendo en este Mundial de locos", el cronista describió la clasificación de la Albiceleste como una experiencia emocional extrema y utilizó a Buenos Aires como punto de partida de su relato.

"Después de cada partido necesitás hablar con alguien"

Horncastle comenzó su columna haciendo referencia a la gran cantidad de psicólogos que tiene la capital argentina para explicar el efecto que provoca ver jugar al equipo de Lionel Scaloni.

"Cuando ves jugar a Argentina, entiendes por qué. Después de cada partido, necesitas hablar con alguien. Tienes que compartir lo que has vivido. '¿Me estoy volviendo loco? ¿Es esto normal? ¿Cómo lo afronto?'. En un momento estás por los suelos, abatido y deprimido; al siguiente, estás en el cielo, eufórico. La adrenalina. La dopamina. Es un psicodélico natural".

Luego resumió en una frase el sentimiento que, según él, caracteriza a los hinchas argentinos. "No es de extrañar que los argentinos sigan a su selección a todas partes. Esto es más que patriotismo. Es una adicción. Todo el mundo te dice que no es sano. Sabes que deberías dejarlo. Pero nada te ha hecho sentir así antes y ansías volver a sentir esa sensación una y otra y otra vez".

La remontada que desafió las estadísticas

El periodista repasó el desarrollo del partido y recordó que Egipto llegó a estar 2-0 arriba, mientras Lionel Messi fallaba un penal y el arquero Mostafa Shobeir se convertía en figura. Incluso destacó que, según los modelos estadísticos de Opta, Argentina apenas tenía un 0,6 % de probabilidades de revertir el resultado cuando restaban pocos minutos para el final.

Sin embargo, la Scaloneta volvió a cambiar la historia con los goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández. "Argentina está loca. Justo cuando crees que están eliminados, vuelven a meterse en la pelea", escribió Horncastle, al comparar esta remontada con las inolvidables series frente a Países Bajos y Francia en Qatar 2022.

El liderazgo de Messi y el sello de Scaloni

La columna también recordó el mensaje publicado por la leyenda de la NFL, Tom Brady, quien comparó la reacción argentina con el histórico Super Bowl LI.

Para Horncastle, el liderazgo de Lionel Messi volvió a resultar decisivo. "El destino del partido estaba sellado. Pero Messi, como todos los grandes, lo doblegó a su antojo".

El artículo concluyó recuperando una frase de Lionel Scaloni tras la clasificación. "Me hice entrenador para tener estas emociones, las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a los argentinos, es inigualable. Volver a recrear esa emoción... Soy entrenador por esto".

Como cierre, el periodista volvió a apelar al humor para resumir la intensidad que transmite la Albiceleste: "Puede que todos necesitemos descansar. ¿Dónde está el número de uno de esos terapeutas de Buenos Aires?".