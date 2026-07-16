La eliminación de Inglaterra a manos de la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 continúa generando repercusiones en el Reino Unido. Lejos de centrar el análisis exclusivamente en lo futbolístico, el diario británico The Telegraph publicó un llamativo informe en el que enumeró los supuestos "31 trucos sucios" utilizados por el equipo de Lionel Scaloni durante el encuentro.

El artículo, que rápidamente se viralizó en redes sociales, sostiene que la Albiceleste recurrió de manera sistemática al roce físico, las protestas, las demoras y la denominada "picardía" para desestabilizar al conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

Un listado minuto a minuto

Según el medio británico, las acciones comenzaron desde los primeros instantes del partido y se extendieron hasta el festejo final.

Entre las situaciones señaladas aparecen faltas tácticas de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, empujones de Leandro Paredes, cruces de Gio Simeone con defensores y el arquero Jordan Pickford, además de protestas encabezadas por Lionel Messi y acciones protagonizadas por Cristian Romero y Emiliano "Dibu" Martínez.

Para The Telegraph, muchas de esas jugadas formaron parte de un plan para sacar del partido a los futbolistas ingleses.

Qué incluyó el informe

El listado reúne tanto infracciones habituales de un encuentro de alta intensidad como situaciones propias del folclore futbolístico.

Entre las acciones mencionadas figuran:

Faltas reiteradas de Mac Allister, Enzo Fernández, Nahuel Molina y Gio Simeone.

Cruces verbales entre Leandro Paredes y Jude Bellingham.

Protestas de Lionel Messi hacia el árbitro al término del primer tiempo.

Un supuesto empujón del capitán argentino a Bellingham junto al campo de juego.

El ingreso de una pelota desde el banco argentino para demorar un lateral inglés.

El grito del gol de Cristian Romero frente al arquero Jordan Pickford.

Las demoras de Emiliano Martínez durante los minutos finales.

El festejo de los jugadores argentinos con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas", considerado por el diario como la última provocación de la noche.

Del juego físico a la "picardía"

El informe mezcla infracciones sancionadas por el árbitro con situaciones que forman parte del habitual folclore del fútbol sudamericano. Bajo esa mirada, el periódico británico sostiene que Argentina apeló al denominado "antifútbol" para conseguir la clasificación.

La publicación generó una amplia repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios argentinos respondieron con ironías y recordaron que la Scaloneta logró revertir el resultado para imponerse por 2 a 1 y avanzar a una nueva final del Mundial.

Mientras tanto, el equipo de Lionel Scaloni ya dejó atrás la polémica y concentra toda su atención en el duelo decisivo frente a España, con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022.