El futbolista de la Selección Argentina Thiago Almada llegó este miércoles a San Juan para visitar el santuario de la Difunta Correa, en Vallecito. El jugador albiceleste fue recibido por decenas de fanáticos que aprovecharon la ocasión para saludarlo y llevarse una fotografía con el campeón del mundo.

Aseguran que el vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento entre las 13 y las 13.15. Apenas descendió, el mediocampista se mostró muy cercano con la gente que lo esperaba. "Fue súper simpático y tuvo la mejor predisposición con toda la gente que lo estaba esperando. Se sacó fotos con todos. Incluso, cuando ya estaba por irse, en dos oportunidades volvió a bajarse del vehículo para fotografiarse con más personas que habían llegado unos minutos después", contó a DIARIO HUARPE Rocío Santelha, empleada de Raizal, el restaurante del aeropuerto, quien presenció la llegada del futbolista.

Santelha destacó además la actitud del jugador durante los minutos que permaneció en la terminal aérea. "No pudimos charlar mucho, pero fue muy amable con todos", agregó.

Tras ese breve contacto con los hinchas, testigos aseguran que Almada tendría planeado viajar hacia el santuario de la Difunta Correa, uno de los principales centros de fe popular del país. La visita está vinculada a la devoción que el futbolista mantiene desde hace tiempo por la histórica figura religiosa sanjuanina.

Almada atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Fue parte del plantel de la Selección Argentina que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y recientemente integró el equipo dirigido por Lionel Scaloni que alcanzó el subcampeonato en el Mundial 2026, consolidándose como una de las piezas importantes del recambio generacional de la Albiceleste.

Su paso por San Juan dejó una imagen que los fanáticos difícilmente olvidarán: un campeón del mundo que, antes de continuar su camino, dedicó varios minutos a compartir con quienes lo esperaban para expresarle su cariño.