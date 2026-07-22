Después de la intensidad del Mundial y de los festejos con la Selección Argentina, Thiago Almada eligió cumplir una promesa pendiente. Este miércoles llegó a San Juan para visitar el santuario de la Difunta Correa, un lugar muy especial para su familia y al que había prometido regresar.

El campeón del mundo estuvo acompañado por el diputado nacional y presidente de la Comisión de Deportes, Jorge Chica. Juntos emprendieron el viaje hasta Vallecito, donde Almada vivió uno de los momentos más íntimos desde su consagración con la Albiceleste.

El campeón del mundo encendió una vela en el santuario como parte de la promesa que cumplió.

Antes de partir hacia el santuario, el futbolista fue recibido en el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento por decenas de fanáticos. Muchos aprovecharon para fotografiarse con él, pedirle un autógrafo y felicitarlo por su desempeño con la Selección Argentina.

Detrás de la visita existe una historia personal. La familia de Almada había estado en la Difunta Correa antes de la disputa del Mundial y, tras aquella experiencia, el jugador asumió el compromiso de volver para agradecer y cumplir su promesa una vez finalizado el torneo.

El jugador también visitó San Expedito.

La recorrida no terminó allí. El mediocampista también visitó el nuevo santuario de San Expedito, otro de los espacios de gran devoción popular en la provincia, completando una jornada marcada por la espiritualidad.

Los fanáticos aprovecharon para pedirle una firma y sacarse fotos.

Más allá del impacto deportivo que genera la presencia de un campeón del mundo, la visita dejó una imagen diferente: la de un futbolista que, lejos de los estadios y los reflectores, regresó a San Juan para cumplir una promesa nacida de la fe y de las tradiciones familiares.