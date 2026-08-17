Thiago Almada tuvo este domingo su esperado debut con la camiseta de River y vivió una jornada especial en el Monumental. El flamante refuerzo fue titular en la victoria por 2-0 frente a Argentinos Juniors, participó en la jugada del primer gol y recibió una fuerte ovación de los hinchas.

El mediocampista, que llegó procedente del Atlético de Madrid en una operación de 20 millones de euros por la totalidad de su pase, fue una de las grandes apuestas del Millonario en el último mercado. Su estreno se produjo menos de una semana después de incorporarse al plantel conducido por Eduardo Coudet.

Almada se ubicó inicialmente como mediocampista por la izquierda, aunque durante el encuentro tuvo libertad para moverse hacia el centro y asociarse con sus compañeros. Precisamente, tuvo incidencia en la jugada que terminó con el gol de Gonzalo Montiel para abrir el marcador sobre el cierre del primer tiempo.

El estreno también estuvo marcado por el recibimiento de los hinchas. El campeón del mundo fue uno de los futbolistas más aplaudidos cuando la voz del estadio anunció la formación y volvió a recibir una ovación cuando dejó la cancha a los 83 minutos para darle su lugar a Tomás Galván.

La alegría de Almada tras su debut en River

Luego del encuentro, Almada expresó su felicidad por haber disputado sus primeros minutos con la camiseta del Millonario. “Muy contento de debutar con esta camiseta, estoy muy feliz”, señaló el futbolista, aunque rápidamente puso por delante la importancia de haber conseguido los tres puntos.

El jugador también destacó el rendimiento del equipo frente a un rival al que calificó como difícil y reconoció que todavía existen aspectos por mejorar. El triunfo resultó fundamental para River, que venía de una complicada racha y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura.

Los goles fueron convertidos por Gonzalo Montiel y Ángel Correa, este último de penal. Además, el tanto de Cachete permitió cortar una sequía de 399 minutos sin convertir para el conjunto dirigido por Coudet.

Almada llegó al encuentro con cierta falta de ritmo competitivo: su último partido había sido el 11 de julio, cuando ingresó durante el alargue del duelo entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial. Pese a la inactividad, se mostró activo y dejó la cancha únicamente por el desgaste lógico, sin inconvenientes físicos.

Así, River no solo consiguió el triunfo que necesitaba para cortar su mala racha, sino que también celebró el prometedor estreno de uno de sus refuerzos más importantes.