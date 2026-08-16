Thiago Almada vivió este domingo uno de los momentos más esperados desde su llegada a River. El mediocampista campeón del mundo debutó oficialmente con la camiseta del Millonario ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura, y recibió una enorme ovación de los hinchas en el Monumental.

En la previa del encuentro, cuando la voz del estadio anunció la formación elegida por Eduardo Coudet, Almada fue el futbolista más aplaudido por los simpatizantes. El recibimiento reflejó la expectativa generada alrededor de una de las incorporaciones más importantes del último mercado de pases.

El Guayo llegó a Núñez como una de las grandes apuestas para intentar cambiar el presente futbolístico del equipo. River pagó 20 millones de euros al Atlético de Madrid por la totalidad de su pase, una operación que lo convirtió en un fichaje récord para el club y el fútbol argentino.

Almada, una de las grandes esperanzas de River

Su estreno se produjo en un momento complicado para el Millonario. Antes del encuentro frente al Bicho, River acumulaba seis derrotas consecutivas en torneos de AFA, la peor racha del club durante el profesionalismo.

Almada llegó a River junto a otras figuras de peso. Durante el mercado, el club también incorporó a los campeones del mundo Nicolás Otamendi y Ángel Correa, en una fuerte apuesta para reforzar el plantel conducido por Coudet.

A menos de una semana de su llegada, el ex Vélez tuvo cinco días de entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. La suspensión del compromiso frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana le permitió sumar prácticas y quedar a disposición del entrenador para enfrentar a Argentinos Juniors.

La expectativa quedó reflejada desde antes de que comenzara a rodar la pelota. El Monumental eligió a Almada como su gran mimado de la tarde y le dio una contundente bienvenida en su primer partido vestido de rojo y blanco.