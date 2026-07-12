Deportes > Repercusiones
Thiago Almada declaró que el Mundial "es una locura"
POR REDACCIÓN
Después de otro sufrido partido por cuartos de final de la Selección Argentina en el Mundial, el delantero Thiago Almada aseguró a la prensa que este Mundial "es una locura" y que los jugadores de la Selección argentina están "acostumbrados a sufrir", a la vez que dijo que el deseo del equipo nacional es "buscar la gloria".
En declaraciones televisivas, Almada expresó: "Este Mundial es una locura, estamos acostumbrados a sufrir, pero estamos donde queríamos estar y ahora hay que pensar en Inglaterra".
"Lo importante es que ganamos. Venimos de ser campeón y estar entre los cuatro mejores no es nada fácil. Era lo que queríamos, tenemos una competencia muy sana y queremos buscar la gloria y dejar a la Argentina en lo más alto", indicó.
Argentina derrotó a frente a Suiza por 3 a 1 y se clasificó a la semifinal del Mundial donde se enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles. Habrá un descanso y recuperación necesaria primero, para entrenarse con todo en un cruce muy picante.