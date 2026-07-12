

Después de otro sufrido partido por cuartos de final de la Selección Argentina en el Mundial, el delantero Thiago Almada aseguró a la prensa que este Mundial "es una locura" y que los jugadores de la Selección argentina están "acostumbrados a sufrir", a la vez que dijo que el deseo del equipo nacional es "buscar la gloria".

En declaraciones televisivas, Almada expresó: "Este Mundial es una locura, estamos acostumbrados a sufrir, pero estamos donde queríamos estar y ahora hay que pensar en Inglaterra".

"Lo importante es que ganamos. Venimos de ser campeón y estar entre los cuatro mejores no es nada fácil. Era lo que queríamos, tenemos una competencia muy sana y queremos buscar la gloria y dejar a la Argentina en lo más alto", indicó.

Argentina derrotó a frente a Suiza por 3 a 1 y se clasificó a la semifinal del Mundial donde se enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles. Habrá un descanso y recuperación necesaria primero, para entrenarse con todo en un cruce muy picante.

