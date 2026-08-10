River presentó oficialmente este lunes a Thiago Almada como nuevo refuerzo. El mediocampista campeón del mundo llegó durante la madrugada a Buenos Aires, pasó por el Monumental, firmó su contrato y posteriormente se incorporó a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.

Almada aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza pasadas las 4, proveniente de Madrid. Como ya había realizado la revisión médica en Europa, quedó inmediatamente en condiciones de ponerse bajo las órdenes del entrenador Eduardo Coudet.

Durante la mañana, el futbolista pasó por el estadio Monumental y firmó su vínculo junto al presidente Stefano Di Carlo. Además, protagonizó el video con el que el club oficializó su incorporación y dejó sus primeras palabras como jugador del Millonario: "Estoy cumpliendo un sueño".

Thiago Almada firmó su contrato en River junto al presidente Stefano Di Carlo.

Horas más tarde, poco después de las 14, Almada llegó a River Camp. Allí se fotografió con algunos hinchas que se encontraban en el predio y posteriormente realizó su primer entrenamiento con el plantel.

El campeón del mundo se convirtió en el noveno refuerzo de River en este mercado de pases. El club desembolsó 20 millones de euros por su llegada y el mediocampista firmó contrato por tres años y medio. El acuerdo contempla además una cláusula de recompra para Atlético de Madrid por 40 millones de euros durante los próximos 18 meses.

¿Debutará por la Copa Sudamericana?

Almada fue incluido en la lista de River para disputar la Copa Sudamericana y está habilitado para participar de la serie frente a Independiente Santa Fe.

Sin embargo, todo indica que no tendrá minutos este miércoles en Bogotá. El futbolista lleva casi un mes sin actividad oficial y viene de sus vacaciones, por lo que Coudet considera poco probable utilizarlo inmediatamente y, especialmente, en los 2.600 metros de altura de la capital colombiana.

La posibilidad más concreta es que Almada sea convocado para enfrentar a Argentinos Juniors el próximo domingo o que tenga participación en la revancha ante Independiente Santa Fe.

Su último partido oficial fue el 12 de julio, cuando participó del encuentro ante Suiza por los cuartos de final del Mundial.