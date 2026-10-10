River Plate recibió una noticia positiva en la previa del partido frente a Estudiantes de Río Cuarto. Thiago Almada recibió el alta médica este viernes, luego de recuperarse de un desgarro, y quedó a disposición del entrenador Leonardo Ponzio para el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura.

El mediocampista ofensivo había sufrido la lesión durante el partido ante Huracán y trabajó de manera diferenciada durante los últimos días. El problema físico también le impidió integrar la convocatoria de la Selección argentina durante la fecha FIFA.

Según informó TN, Almada respondió favorablemente en la última práctica y, después de ser evaluado por el cuerpo médico, quedó en condiciones de sumar minutos. Sin embargo, su presencia desde el arranque todavía dependía de la decisión del cuerpo técnico.

La duda de Ponzio para armar el equipo

Con el regreso del campeón del mundo a la convocatoria, Ponzio deberá resolver si lo incluye entre los titulares o si prefiere que comience en el banco de suplentes para evitar una exigencia física excesiva después de la lesión.

En caso de que Almada no juegue desde el inicio, Juan Cruz Meza aparece como una de las alternativas para ocupar su lugar en el mediocampo ofensivo.

El cuerpo técnico también analiza otras variantes en la formación. Aníbal Moreno volvió a entrenarse con el plantel tras superar una discopatía lumbar, mientras que Tobías Andrada se recuperó de una contractura y quedó nuevamente disponible.

River necesita sumar para acercarse a los playoffs

El equipo de Núñez recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este sábado 10 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

River volverá a competir después del parate por la fecha FIFA con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs y mejorar su posición en la tabla anual, en la que busca mantenerse en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027.

La recuperación de Almada representa una alternativa importante para Ponzio, que podrá contar con el volante ofensivo en un momento clave del campeonato. Su participación dependerá de cómo responda físicamente y de la decisión final del entrenador.