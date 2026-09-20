Thiago Almada sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y quedó descartado para la próxima convocatoria de la Selección Argentina. La lesión se produjo durante la derrota de River por 2-1 ante Huracán y también lo dejará afuera de algunos compromisos del Millonario en el Torneo Clausura.

El mediocampista sintió la molestia apenas cinco minutos después del inicio del encuentro en el Monumental, luego de intentar un pase para Sebastián Driussi. Almada hizo gestos inmediatamente hacia el banco y, aunque intentó continuar, terminó siendo reemplazado por Lucas Beltrán.

Los estudios realizados posteriormente confirmaron la lesión muscular y obligaron a modificar los planes tanto de River como de Lionel Scaloni. Almada había sido incluido entre los convocados para los amistosos que la Selección Argentina disputará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín durante octubre.

Cuánto tiempo estará afuera Thiago Almada

La recuperación no tiene todavía una fecha exacta, aunque este tipo de lesión demandaría varias semanas. Desde River seguirán su evolución para determinar cuándo podrá volver a trabajar con normalidad y posteriormente regresar a las canchas.

El calendario le dará cierto margen al futbolista debido al receso por la fecha FIFA, aunque su presencia en los próximos encuentros del Clausura aparece seriamente comprometida. River tiene por delante los partidos ante Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto durante octubre.

Una baja para la Selección Argentina

La lesión también significa una baja para Scaloni en la primera serie de amistosos posteriores al Mundial 2026. Almada integraba la nómina del medio local y estaba previsto que formara parte de la delegación nacional durante octubre.

Pese a no poder jugar, el futbolista igualmente podría estar presente en el homenaje previsto durante el amistoso ante Benín, encuentro que tendrá además la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La derrota ante Huracán había dejado otra preocupación en River por Tobías Andrada, quien salió con dolor durante el primer tiempo. Sin embargo, en su caso se trató de una molestia que no requirió estudios y no se confirmó una lesión muscular.