Thiago Almada sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps durante el partido que River disputó ante Huracán por la décima fecha del Torneo Clausura. El mediocampista tuvo que abandonar el campo apenas a los tres minutos y los estudios posteriores confirmaron la lesión, que lo obligará a iniciar un período de recuperación.

La lesión se produjo prácticamente desde el comienzo del encuentro. Almada sintió una molestia en el muslo mientras avanzaba en ataque, se tomó la zona afectada e intentó continuar durante algunos segundos. Sin embargo, rápidamente quedó en evidencia que no podía desplazarse con normalidad y terminó pidiendo el cambio.

El entrenador de River, Leonardo Ponzio, decidió no arriesgarlo y mandó a Lucas Beltrán a la cancha. Almada se retiró con gestos de dolor y quedó bajo seguimiento del cuerpo médico del club.

Cuánto tiempo estará afuera

El diagnóstico confirmó un desgarro grado 1 en el cuádriceps. Se trata de una lesión muscular que habitualmente demanda entre una y tres semanas de recuperación, aunque el período puede modificarse de acuerdo con la evolución del futbolista y la zona afectada.

Por ese motivo, todavía no existe una fecha definitiva para su regreso a las canchas. El cuerpo médico de River seguirá su evolución durante los próximos días antes de definir cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad y competir.

Los partidos que aparecen en el calendario

Los próximos compromisos de River por el Torneo Clausura están programados para octubre. El 7 de octubre, el equipo enfrentará a Sarmiento como visitante, mientras que el 11 de octubre recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, con horario todavía a confirmar.

La duración de la recuperación determinará si Almada llega a alguno de esos encuentros o si debe esperar para volver a jugar.

También preocupa a la Selección

La lesión de Almada también genera atención en el seleccionado argentino. El mediocampista había sido convocado por Lionel Scaloni para los próximos amistosos internacionales.

La molestia se produjo justo después de conocerse su convocatoria, por lo que ahora su presencia en esos compromisos dependerá de la evolución de la lesión y de los tiempos de recuperación que establezca el cuerpo médico.

Por ahora, River espera la evolución del futbolista antes de establecer un plazo definitivo. El diagnóstico de desgarro grado 1 permite estimar una recuperación relativamente corta, aunque el regreso quedará sujeto a la respuesta de Almada durante el proceso de rehabilitación.