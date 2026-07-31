Thiago Medina, ex Gran Hermano, fue acusado de abuso sexual por su prima

El exintegrante de la edición 2022 del programa Gran Hermano, Thiago Medina, atraviesa una compleja situación jurídica tras quedar formalmente imputado en una causa penal. La presentación judicial fue realizada por Iara Agustina Ledesma, familiar directa del mediático, quien decidió llevar el asunto a los tribunales tras un largo proceso personal.

El hecho tomó relevancia pública cuando el comunicador Matías González dio a conocer el testimonio de la denunciante a través de plataformas digitales. Según consta en los registros, la radicación del reclamo formal se efectuó en la sede de la comisaría 43 durante la jornada del jueves.

En las grabaciones difundidas, la joven precisó los plazos en los que ocurrieron los acontecimientos y su posterior manifestación verbal. "Cuando esto pasó yo tenía 12 años y me animé a contárselo a mi familia a los 15", afirmó.

De acuerdo con el relato presentado en la exposición, la revelación del episodio generó controversias dentro de la estructura familiar. "Con mi familia fuimos a la casa de la familia de Thiago a contar esto y se encargaron de divulgar por todos lados que yo mentía", expresó la denunciante.

A la par de estos señalamientos, la accionante indicó que existió una intervención posterior por parte del acusado frente a su entorno más cercano. "Después de eso, Thiago fue a hablar con mi papá para decirle que yo quería estar con él", agregó en su declaración verbal.

Respecto de las circunstancias espaciales del suceso, la víctima indicó que el hecho se registró en su propia vivienda. "Thiago se quedaba a dormir en mi casa. Estábamos con mi hermano y ellos jugaban al Free Fire. Yo estaba en la pieza mirando televisión cuando él se vino a acostar conmigo y ahí empezó todo", reconstruyó.

En el mismo testimonio, la denunciante remarcó la advertencia que habría recibido para evitar que la situación trascendiera. "Él me dijo que no le cuente a nadie porque se iba a armar un re lío", sostuvo. Finalmente, al fundamentar la demora en recurrir a las autoridades, manifestó: "Me callé un montón de tiempo porque soy una chica que no habla en el momento. Me pasó con otra persona y no lo hablé porque me cuesta mucho soltar las cosas".

La existencia de la causa quedó confirmada mediante la lectura del parte emitido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, difundido por Pilar Smith en el programa LAM. El acta policial, fechada el jueves a las 19:45, detalla que la agresión habría acontecido cuando la damnificada tenía 13 años en el dormitorio de su domicilio. El escrito institucional precisa los tocamientos indebidos denunciados y ratifica que la presentante instó la acción penal por este hecho único, sin requerir medidas cautelares al momento del trámite.