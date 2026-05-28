Thiago Medina presentó a su nueva novia tras separarse de Daniela Celis

Thiago Medina siempre tuvo el deseo de recuperar el amor de Daniela Celis, la madre de sus gemelas Aimé y Laia, sobre todo por el rol que ella ocupó acompañándolo después de su accidente. No obstante, después de varios intentos que no funcionaron, el joven optó por tomar un camino distinto junto a una mujer internacional.

El periodista Fede Flowers dio a conocer la noticia mediante un video donde se lo ve a los besos con una joven chilena llamada Karina. Al respecto, el cronista relató que "Thiago Medina ya se olvidó de Pestañela. A los besos con una streamer chilena que se llama Karina, hace contenido para Only Fans y ya la sigue en Instagram" para describir el nuevo vínculo.

El romance parece consolidarse ya que ambos mantienen planes a futuro a pesar de la distancia geográfica. El periodista sumó detalles sobre la continuidad de la pareja y aseguró que "Ella acaba de llegar a Chile y él anoche, en ese streaming, le dijo que el encuentro se va a repetir" dejando en claro el interés mutuo.

Lejos de estas novedades sentimentales, Thiago había sido noticia semanas atrás por un conflicto familiar con su exsuegra Silvia. La mujer lo filmó y expuso en redes sociales porque él decidió llevar a sus hijas a la plaza a pesar del frío reinante. A pesar del intento de la señora por generar polémica, la mayoría de los usuarios se manifestó a favor del padre de las niñas. Actualmente, mientras Daniela transita otra historia, Thiago disfruta de este presente con la streamer.