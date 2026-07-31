Thiago Medina rompió el silencio tras ser acusado de abuso por su prima

Thiago Medina se pronunció públicamente tras la denuncia por presunto abuso sexual que radicó su prima en la Justicia. El caso tomó estado mediático luego de que la periodista Pilar Smith informara en LAM sobre el inicio de las actuaciones legales. La comunicadora detalló que "me comuniqué con Thiago y me negó todo, pero ahora borró el mensaje" haciendo referencia a la actitud inicial del joven frente a la consulta periodística.

A pesar de que el rastro digital fue eliminado, Smith logró capturar la respuesta del exparticipante. En su defensa, el acusado manifestó que "yo sé que no hice nada y me parece una falta de respeto lo que hacen de querer ensuciar a la gente así" para desvincularse totalmente de las acusaciones.

El hecho investigado habría ocurrido cuando la denunciante tenía 12 años y el protagonista 17, en el marco de una situación que el entorno familiar conocía hace tres años pero que se mantenía en reserva.

Por otro lado, Camila Deniz también se involucró en la defensa de su hermano. La hermana mayor del mediático, conocida como Camilota, expresó su malestar por la trascendencia del tema y negó la veracidad de los testimonios.

Según transmitió Smith, la mujer aseguró que "es todo mentira y que esta chica busca fama" al referirse a la denunciante. La periodista reafirmó esta postura al comentar que "Camilota me está escribiendo, me dice que es todo mentira y que esta chica busca fama" ante la repercusión pública.

La Justicia ahora deberá avanzar con los pasos procesales correspondientes al tratarse de un delito de acción penal. La querellante tendrá que ratificar y profundizar su testimonio sobre lo sucedido años atrás.

El detonante para realizar la presentación judicial el 30 de julio de 2026 habría sido una reciente discusión dentro del círculo familiar que rompió el pacto de silencio que se intentó sostener previamente entre las partes involucradas.