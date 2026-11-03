Thiago Messi cumple 14 años: Antonela Roccuzzo festejó con fotos inéditas

El 2 de noviembre siempre representa una fecha inolvidable para Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, ya que Thiago Messi festejó su cumpleaños número 14. En este contexto, su madre fue la encargada de abrir los festejos virtuales mediante una serie de postales desconocidas hasta el momento que mostraron la intimidad del joven en su día a día.

"Feliz cumple Thiagui... 14 años desde que me hiciste mamá. No puedo creer lo grande que estás", manifestó públicamente la empresaria en una emotiva publicación compartida en redes sociales. El cariñoso escrito de la rosarina sumó una frase dedicada a la estrella juvenil: "Te amamos tanto".

El hijo mayor del capitán de la Selección Argentina tuvo una visibilidad mediática superior en los últimos meses debido al notable avance de su carrera deportiva. Además, tras el anuncio del retiro internacional del atacante rosarino, comenzaron las especulaciones sobre la posibilidad de compartirlos a ambos en un equipo como entrenador y futbolista.

La joven promesa que integra las divisiones inferiores del Inter Miami en Estados Unidos ya manifestó con firmeza su ilusión de defender la camiseta celeste y blanca en el futuro. El primogénito de la dinastía pasó anteriormente por la Barca Escola y las juveniles del Paris Saint-Germain, construyendo su trayectoria profesional de forma gradual.