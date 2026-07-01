Thor Tecnología en Minería, empresa vinculada a los sectores de la construcción, explosivos e industria minera, anunció el inicio de un proceso de incorporación de nuevos actores a su red de suministros. La iniciativa busca fortalecer su cadena de valor integrando empresas locales, con un foco especial en las zonas de Jáchal e Iglesia, así como en el resto del territorio sanjuanino.

La firma habilitó un portal de registro digital donde los interesados pueden postularse de manera simplificada. El procedimiento consta de tres etapas fundamentales: la carga de datos en un formulario de registro, la presentación de la documentación adjunta solicitada y una fase final de evaluación a cargo del equipo de compras de la compañía. Para anotarse: https://proveedores.thor-sa.com/

Una oportunidad para pymes

La convocatoria representa una oportunidad para que las pymes y empresas de la región se sumen a proyectos relacionados con la minería y la construcción pesada. Los proveedores interesados pueden acceder a la plataforma oficial de la empresa para completar su postulación y quedar sujetos a la revisión técnica de la firma.

El grupo empresario detrás de Thor Tecnología en Minería tiene más de 20 años operando en la provincia de San Juan, con base instalada en el territorio y ofreciendo bienes y servicios a una amplia cartera de clientes activos. Entre ellos se encuentran BTZ Minera, Caleras San Juan, Promin y Calidra-Cefas, entre otros.

La empresa también se hizo cargo del predio que Fabricaciones Militares tenía en Jáchal y proveerá el servicio de Perforación y Voladura a la Unidad de Trabajo (UT) que construirá los caminos de acceso a Josemaría, uno de los proyectos mineros más importantes de la provincia.