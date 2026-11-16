Carlos Alcaraz venció con contundencia a Frances Tiafoe en su estreno en las ATP Finals 2026, pero el resultado no fue el único momento que dejó el encuentro en Turín. Después del partido, ambos protagonizaron un divertido intercambio que tuvo como centro la frase "Me has destrozado".

El español se impuso por 6-2 y 6-2 en una hora y nueve minutos, en un partido en el que dominó desde el comienzo. La superioridad de Alcaraz también dio lugar a un momento distendido entre los dos protagonistas una vez finalizado el encuentro.

Una victoria contundente y un momento distendido

El partido correspondió a la primera jornada del Grupo Ivan Lendl y marcó el debut de Tiafoe en el torneo de maestros. Alcaraz, por su parte, comenzó su cuarta participación en las ATP Finals con una actuación dominante.

La frase "Me has destrozado" quedó como protagonista del intercambio entre ambos tenistas, en una escena que reflejó el tono distendido posterior al encuentro. El cruce llamó la atención después de un partido en el que el estadounidense no pudo encontrar respuestas ante el nivel del español.

Alcaraz comenzó con el pie derecho

El triunfo le permitió al murciano sumar su primer punto en el grupo y continuar con las buenas sensaciones que arrastra desde sus últimos torneos. Ahora tendrá que medirse con Daniil Medvedev y Flavio Cobolli para buscar un lugar en las semifinales.

Tiafoe, en tanto, deberá recuperarse de la derrota para afrontar sus dos compromisos restantes de la fase de grupos. El estadounidense todavía tiene posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del certamen.