Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui y cruzó a Luck Ra

Tiago PZK habló por primera vez públicamente junto a La Joaqui después de la confirmación de su romance y respondió a las acusaciones de Luck Ra, expareja de la cantante. El músico rechazó haber actuado como un “traidor” y fue contundente al referirse al vínculo que mantenía con el cordobés.

Los artistas fueron abordados por la prensa en el aeropuerto de Ezeiza y allí terminaron de confirmar una relación que desde hacía varios días generaba repercusión en el mundo del espectáculo.

“Sí, estamos en pareja”, afirmó Tiago cuando le preguntaron directamente por el vínculo. Incluso bromeó al asegurar que estaban “felizmente casados” y aclaró que conocía a La Joaqui desde hacía mucho tiempo.

La respuesta de Tiago PZK a Luck Ra

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las críticas de Luck Ra, quien había manifestado su malestar por el nuevo romance.

Tiago rechazó las acusaciones y aseguró que no consideraba haber traicionado al cantante. Según explicó, cuando La Joaqui y Luck Ra terminaron su relación él se encontraba en Berlín.

También evitó opinar sobre lo ocurrido puertas adentro de la pareja anterior. Para el artista, hacerlo implicaría meterse en una intimidad que no le correspondía.

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si Luck Ra había sido su amigo, fue categórico: “No”.

Además, sostuvo que no le preocupaba que la situación pudiera afectar su imagen pública y aseguró que no toma decisiones pensando en quedar bien con otras personas.

Intentó hablar con Luck Ra

Tiago PZK también reveló que buscó comunicarse con Luck Ra después de comenzar su relación con La Joaqui.

Según relató, le envió varios mensajes, pero nunca recibió una respuesta. El cantante interpretó que el cordobés tomó mal la situación, aunque sostuvo que cada persona tiene derecho a reaccionar de la manera que considere.

La tensión entre ambos artistas volvió a quedar expuesta cuando Luck Ra fue consultado posteriormente por esos mensajes durante una entrevista televisiva.

El cordobés reconoció que no había respondido y afirmó que no tenía intención de “arreglar nada”. Incluso terminó abandonando el móvil después de que continuaran preguntándole por Tiago y La Joaqui.

El descargo de La Joaqui

En paralelo, La Joaqui también decidió referirse públicamente a las versiones que circularon después de su separación.

A través de un mensaje difundido en Instagram, aseguró que durante los últimos días había leído comentarios “dolorosos” y otros que consideraba directamente falsos.

La cantante sostuvo que existe una diferencia entre lo que sucede dentro de una relación y lo que ocurre una vez que esa historia termina. También defendió su derecho a reconstruir su vida sentimental sin que eso invalide los sentimientos que tuvo anteriormente.

La Joaqui y Luck Ra habían terminado su relación a fines de julio, después de casi dos años juntos. La posterior aparición de la artista junto a Tiago PZK abrió un nuevo capítulo en una separación que sigue generando repercusiones.