Tiago PZK filtró una foto íntima de La Joaqui y se burló de Luck Ra

Las especulaciones en el ambiente de la música urbana terminaron de manera definitiva luego de que Tiago PZK decidiera hacer pública su relación con La Joaqui. El referente del género urbano subió a sus historias de Instagram una imagen reveladora en la que camina tomando la mano de la intérprete al pie de una aeronave ejecutiva. Ambos vestían ropa deportiva holgada con capucha en un posteo que rápidamente superó los 1000000 de interacciones y se viralizó en distintas plataformas digitales.

El anuncio formal surge después de semanas agitadas en el entorno del espectáculo por el reciente distanciamiento entre la referente del RKT y Luck Ra. La artista había anunciado el fin de ese noviazgo a fines de julio luego de haber compartido más de 2 años juntos. Poco tiempo después comenzaron a circular versiones sobre su cercanía con el autor de GotEO, aunque la cantante aclaró previamente que mantenía un trato de amistad con él desde hacía mucho tiempo.

El conflicto cobró mayor dimensión mediática cuando el cordobés expuso sus sensaciones durante una emisión en vivo con Coscu. En esa transmisión relató el dolor que le provocó la noticia al considerarlo un colega allegado. El intérprete contó que "lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él".

Durante esa misma entrevista en las redes sociales, el referente del cuarteto sumó detalles sobre los mensajes de apoyo que recibía de su colega en medio de la separación. En sus palabras recordó que "el chabón me mandaba mensajes: 'Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón'. Esos mensajes después me hicieron muy mal".

Frente a la repercusión de estos dichos, la cantante marplatense compartió un video en TikTok utilizando de fondo un fragmento musical del rapero Kendrick Lamar. La estrofa elegida decía "sé que eres un manipulador experto y también un mentiroso habitual. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti", lo que muchos usuarios consideraron un mensaje directo hacia su expareja. A pesar de los cruces de opiniones, la publicación en el vuelo privado marca un punto de partida definitivo para la nueva pareja en la escena musical.