Tiago PZK recicló la fiesta que le hizo a su ex para sorprender a La Joaqui

En las últimas horas se desató un fuerte revuelo en las redes sociales tras el cumpleaños de treinta y dos años de La Joaqui, quien celebró junto a su nuevo novio Tiago PZK. Los usuarios de internet comenzaron a comparar este festejo sorpresa con el que el artista le había organizado anteriormente a su exnovia Belu Negri. Durante el evento, la referente del RKT no pudo contener la emoción y rompió en llanto al descubrir a todos sus amigos esperándola en un lugar con decoración de Halloween con calaveras y globos negros, blancos y naranjas.

Este nuevo romance entre La Joaqui y Tiago PZK fue blanqueado hace aproximadamente un mes, momento desde el cual la pareja se muestra muy unida ante sus seguidores. En medio de esta etapa de muchos cambios, la artista recibió este agasajo y expresó su felicidad públicamente lanzando picantes declaraciones donde afirmó que pasó el cumpleaños más feliz que tuvo en su vida. Sin embargo, la alegría se vio empañada cuando los fanáticos recordaron que la temática y la dinámica elegidas por el cantante fueron exactamente iguales a las de su relación pasada.

En octubre de 2025, Tiago PZK y Belu Negri decidieron poner un punto final a un noviazgo que ya venía marcado por varias idas y venidas a lo largo del tiempo. Desde esa ruptura definitiva, la influencer y el exitoso cantante mantuvieron una distancia prudente y nunca se dedicaron malos comentarios en público. A pesar de esto, la viralización de los videos actuales despertó las críticas en las redes sociales por la falta de originalidad del músico a la hora de sorprender a sus parejas sentimentales.

Al revisar los registros fílmicos del festejo que le hizo a su expareja, se puede observar que la mecánica fue la misma que utilizó con La Joaqui. En aquella oportunidad, Tiago también sorprendió a Belén al ingresar a un salón decorado con globos de colores donde la aguardaba todo su círculo íntimo para celebrar. Las comparaciones se multiplicaron rápidamente en las plataformas digitales mientras los protagonistas continúan disfrutando de su presente amoroso sin responder directamente a las duras críticas de los usuarios.